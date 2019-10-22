國民黨：吳敦義列入不分區政治組考量

2019-10-22 16:16

〔記者施曉光／台北報導〕針對外傳國民黨主席吳敦義確定列入不分區立委提名，而且是在篤定當選的安全名單之內，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德今日下午與媒體茶敘時表示，他不敢論斷吳敦義的排名，但確定的是吳敦義絕對會被列入政治組考量。

杜建德指出，組發會會蒐集各界推薦的名單，依照功能性、代表性、均衡性來排列不分區提名，國民黨非常重視不分區名單的專業性代表，例如弱勢族群、高科技產業等，在專業考量之後，才會考慮政治組名單。

對於媒體詢問，國民黨總統參選人韓國瑜是否會參與推薦不分區提名，杜建德表示，國民黨是一個有機制的政黨，會公正無私的推出不分區名單，作為向社會的號召，所以韓國瑜絕對會與黨中央站在一起，「他自己不會推薦」。

杜建德指出，不分區提名作業細則與作業時程草案，明天將提報中常會通過，24日、25日函請中評委、中央委員、中央各單位、各地方黨部推薦，10月28日至11月8日組發會受理推薦或登記，11月9日至11日彙整各界推薦名單並進行黨籍、黨權、黨紀處分等相關查核工作，11日至13日召開提名審查小組、提名審核委員會會議，13日將排定名單順序提報中常會，14日在國民黨官網公開登載被提名人簡介，16日召開中央委員會議行使同意權，確定後18日名單報請黨主席核定，18日至22日中選會受理登記期間擇日辦理登記。

雖然曾有黨代表要求將原本中央委員對不分區名單行使「不同意權」方式，改為「同意權」，但杜建德說，這次仍將維持過去行使「不同意權」的方式，也就是被提名人不同意票數超過半數，才會刷掉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法