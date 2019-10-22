戲院為匪宣傳？南市議員要求修剪否則禁映

2019-10-22 15:06

［記者劉婉君／台南報導］中美合作的動畫片「壞壞萌雪怪」在台上映，片中一個畫面卻將台灣畫入「九段線」範圍，民進黨籍台南市議員李啟維質疑為匪宣傳，呼籲市府出面管一管，要求修改影片，否則禁映。

市長黃偉哲也表示，反對將台灣畫入九段線，應將該畫面剪掉，也會向中央反映。

李啟維今天與前市議員李文正、中興大學退休教授沈建德一同表示，「壞壞萌雪怪」為匪宣傳「九段線」，以置入行銷的手法，把釣魚台、台灣及南海都列為中國固有領土，越南及馬來西亞已經禁映，菲律賓官員則呼籲罷看，台灣也4日首映，却無人出來抗議，呼籲市府出來管管，要放映先改「九段線」，不能一方面賺台南人的錢，一方面出賣台南。

李啟維指出，北京的南海「九段線」，源於1947年中華民國的U型線，聲稱「九段線」內諸島都是其固有領土，但海牙仲裁法院已裁決，那是中國自己畫的，無國際法效力，亦即沒有法律根據。

李啟維說，檢查1947年中華民國內政部的11段線或稱U形線，所有版本，其起點都是巴士海峡，向南延伸，轉西再轉北，終點是中國廣西，台灣不在界內。可是「壞壞萌雪怪」中的「九段線」起點是東海釣魚台，向南經宜蘭、花蓮、台東、屏東外海，再向西折向巴士海峽，故意把釣魚台和台灣劃入中國，為匪作倀的政治意圖非常明顯。

他說，黃偉哲應該好好把關，台南市的戲院要放「壞壞萌雪怪」可以，必須先修改「九段線」，把台灣放在線外，否則就請先把中國對台主權的法律文件拿出來。

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