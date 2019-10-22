陳同佳案》馬英九哽咽 政院發言人：您有為李明哲哭過嗎？

2019-10-22 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕港女箱屍命案兇嫌陳同佳日前傳出欲赴台投案，引起國內論戰。前總統馬英九表示，對於蔡政府的發言感到非常難過，更說自己也是2個女兒的父親，想到被害港女的母親心中的痛，真的非常難過。對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）則在臉書上反問馬英九「您為香港人哭泣，但您有為台灣人李明哲哭過嗎？」

前總統馬英九今日表示，看到這幾天蔡政府對於「陳同佳案」荒腔走板的發言，非常難過，批評蔡政府只會不斷跳針說必須先建立司法互助。他還說自己也是2個女兒的父親，一個媽媽辛辛苦苦把女兒養大，燦爛美好的青春年華卻慘死臺灣，真的非常難過。

對此，谷辣斯．尤達卡表示，多個月來，政府一直想辦陳同佳，因此不斷呼籲港府以「政府對政府」的「司法互助」機制盡速合作，只要合作，即刻就可以開始法辦。但港府沒有積極回應。

她指出，我國已有「國際刑事司法互助法」，該法第36條明定香港准用該法，也就是港府可與我國進行司法互助以法辦嫌犯，而且是馬上法辦。

谷辣斯．尤達卡反問馬英九，為何不鼓勵港府趕快以「政府對政府」的「司法互助」機制盡速合作，反而要求我國政府即刻放棄「政府對政府」的「司法互助」機制、而且要無條件接受港府企圖丟包的殺人嫌犯來台？

谷辣斯．尤達卡更舉李明哲為例，反問馬英九「您有為無辜的台灣人李明哲哭過嗎？有為他可敬的妻子（也是人生父母養的女兒）哭過嗎？」

李明哲在2017年3月飛往中國後失聯，被外界質疑是中國政府強押李明哲，引發人權爭議，其妻子李凈瑜更是不斷為其奔波。中國則在同年5月證實，李明哲涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」被關押。

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