陳同佳案》4面向評馬、韓聲明 李正皓嘆：說多又被罵黑韓

2019-10-22 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕港男陳同佳案爭議持續延燒，國民黨總統參選人韓國瑜與前總統馬英九兩人都對此案發表看法。近日遭國民黨開鍘的草協聯盟發起人李正皓今在臉書粉專以4個面向就兩人說法進行分析，而4面向之外的問題，李正皓選擇不談，「說多了又被講在黑韓」。

針對陳同佳案，韓國瑜昨除批「民進黨執政的政府是不是腦袋壞掉？」其臉書粉絲頁也發表聲明，指「不該自我閹割主權」；馬英九20日曾對蔡政府擬拒收陳同佳表達不滿，今日更哽咽喊「將心比心，我也是兩個女兒的爸爸」、「請讓殺人犯來台投案」，引起討論。

對此，李正皓就速度、高度、態度及精準度等方面分析兩人說法，強調「馬英九正在向韓國瑜示範如何當一個『合格』的總統」。他評論，速度方面，馬英九在20日上午就曾向蔡政府開炮，韓則晚了馬近24小時，一直到21上午才對此事回應；高度與態度方面，馬英九則以兩岸、台港議題與蔡政府交鋒，且受訪時的真情流露則表達了態度。

關於精準度，李正皓對比馬今早受訪言論與臉書聲明，「近乎一字不差」；他強調，馬英九照稿念雖較無趣，但確保「不會鬧笑話」，且兩岸、外交最重視「辭令」，每字每句都有意義。至於其他方面，李正皓則表示「不談也罷，說多了又被講在黑韓」。

網友則紛紛留言表達贊同，「韓國瑜至今的表現，連當市長的條件都已受質疑，更枉論當總統」、「換個適任的總統候選人多好」、「馬當總統當然也不是人人都滿意，但是做功課、確保自己的發言內容精準，目的明確，某候選人如果連這些東西都沒有，不知道他怎麼去打仗」。

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