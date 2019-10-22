陳同佳案》學者：港府突然給人 須留意香港議會下月選舉

2019-10-22 13:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕讓港府藉口修「逃犯條例」的港女命案兇嫌陳同佳，明天即將出獄，並有意來台投案。台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，原本台灣要人港府不給人，現在港府卻突然給人，值得注意的是，香港議會換屆選舉下月24日舉行，而因「禁蒙面法」遭逮捕者延審到12月中，蔡政府必須謀定而後動。

兩岸政策協會今日發表「近期兩岸議題與2020總統大選投票意向」民調記者會。對於蔡政府拒絕陳同佳入境，是否影響蔡英文、韓國瑜支持度？綠黨的桃園市議員王浩宇表示，應該不會有太大影響，不過，蔡政府應該要把相關論述說清楚。

林廷輝指出，韓國瑜陣營跟過去的馬英九政府一樣，對於陳同佳案就直接「衝出去」。台灣刑法是屬地管轄，人只要進到中華民國的領域範圍內，當然是有管轄權，蔡總統是法律系畢業，不可不知道。但問題是，過去一年多來，港府「已讀不多」，現在卻主動說要給人了，不是很怪嗎？

林廷輝說，香港議會下月24日選舉，如無法順利舉行，將延到12月1日，此外，「禁蒙面法」遭逮捕的港人被延審到12月中，屆時香港情勢會有另一波發展，在後續時間發酵下，蔡政府必須拿捏得準，謀定而後動，不能躁進。

林廷輝解釋，到現在港府仍拒絕我駐港代表上任，在這個情況下，短期間台港要簽司法互助協定很困難，但問題是，接下來陳同佳如果到台灣後，被害人家屬、律師來台開庭，相關費用要由誰支付？而若相關事證與物證，在沒有司法互助協議下，港府突然拒絕提供，後續要辦案如何辦下去？

對於台北市長柯文哲質疑，不知道蔡政府在搞什麼？如果林克穎來台，蔡政府也要拒絕嗎？兩岸政策協會副秘書長張宇韶在會中解釋，柯文哲是見縫插針、混淆視聽。林克穎與陳同佳的狀況不相同，林克穎是被台灣判刑的，雖然英國法律保護他們的當事人，但是台灣就此得到某種程度的司法互助。很遺憾柯文哲的邏輯，與港府、泛藍一樣。

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