言論自由與叛國罪的界線 律師賴中強告訴你

2019-10-22 13:02

〔記者謝君臨／台北報導〕為防堵中國對台灣全面滲透，立法院陸續通過相關「假消息」修法，卻也引發言論自由與判國罪之間如何界定的問題，對此，經濟民主連合召集人賴中強律師今以「美國女演員珍芳達反越戰」及「二戰期間美國人替德國納粹進行政治宣傳」為例，強調言論自由與判罪國需有明確界線，標準是抓得出來的。

交通大學科技法律學院今於立法院舉行「境外影響力透明法、敵對勢力代理人揭露法」公聽會，由該院特聘教授林志潔主持，邀請民進黨立委尤美女、王定宇，及台灣守護民主平台理事宋承恩、中國文化大學法律系教授吳盈德、東吳大學法學教授胡博硯、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋、律師賴中強與談。

賴中強表示，中國是明確存在不可忽視的威脅，台灣民主須做出防衛、回應，言論自由與叛國罪的界線到底在哪？必須處理。

賴中強以美國為例，指美國是高度尊重言論自由的國家，越戰期間，美國女演員珍芳達反戰，有到北越關心遭美軍轟炸機傷害的兒童，此事被北越政府進行政治宣傳，被美國民間認為其行為接近叛國，但珍芳達在法律上並未被定罪。

賴中強說，二次大戰期間，美國憲法有叛國罪，有美方人士收受德國納粹的錢，替其對美國及盟軍做政治宣傳，後來被定罪，標準是抓得出來的。賴強調，主張統一是一回事，反越戰是一回事，跟我接受敵國政府資金去做政治宣傳，這兩件事情應該分開來看。對於刑法外患罪適用範圍包括中國，是正確的。

賴中強指出，一個新聞工作者，如果很明確拿中國政府的錢，協助中國政府做政治宣傳，要消滅台灣、中華民國的憲政秩序，這是應該立法禁止的叛國行為。

賴中強表示，台灣對於中資的規範，存在漏洞的問題，人頭是一個漏洞，港資是一個漏洞，透過境外第三地來台投資是漏洞，大同案就是這樣來的，在法規上，這些漏洞必須被填補，我們對中國滲透所做的處理，目前仍不根本。

賴中強說，以大同案為例，其背後真正的政治動機，不會被你找到鐵證如山的證據，相關立法必須有所因應。

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