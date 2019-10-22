如何忍心讓台灣變香港？教授林志潔推代理人法一度哽咽

2019-10-22 12:56

〔記者謝君臨／台北報導〕鑑於中國對台灣的全面滲透，交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今表示，現行的「兩岸人民關係條例」有漏洞，除了應修正補漏，還需同步推動「境外影響力透明法」等代理人相關修法。林語帶哽咽地說，她兒子今年11歲，香港「反送中」行動中最年輕的孩子僅12歲，「你如何忍心讓台灣有一天變成這樣」。

交大科法學院今於立法院舉行「境外影響力透明法、敵對勢力代理人揭露法」公聽會，由林志潔主持，邀請民進黨立委尤美女、王定宇，及台灣守護民主平台理事宋承恩、中國文化大學法律系教授吳盈德、東吳大學法學教授胡博硯、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋、經濟民主連合召集人賴中強律師與談。

尤美女表示，台灣是中國滲透的重災區，現行的兩岸人民關係條例、選罷法、政治獻金法、遊說法雖有某種程度規範，但主管機關解釋非常嚴格，導致繩之以法困難。另，中共可能透過第三地進行滲透，因此草案採境外勢力，最重要的是透明化，台商不用擔心，法規檢視的你跟中國之間有無金錢、指揮聽從等關係。

王定宇指出，台灣正面臨中共猛烈的滲透跟進攻，若把戰爭定義看一遍，很多情況已是準戰爭，但我們卻毫無工具，修法是為了保護台灣的安全與民主自由，不被污染進行自由意志，但不能侵犯民主社會基本原則，既要保護又要珍惜。修法有兩重點，一是其行為已傷害國家利益，二是受中共委託應揭露、規範。

吳盈德以「大同炒股案」為例，中資透過香港帳戶炒作大同股票，看準大同除了不動產之外，過去曾承作許多政府大型專案，包括全國戶役政系統、移民署個人生物特徵電腦建置設備、國防部電子公文系統等，這些都是由大同負責維修、建置，若被特別外國勢力控制，可以想像對台灣影響之巨大。

吳盈德說，大同只是個案中的冰山一角，以中國資金雄厚的實力，要取得台灣任一家企業都不是難事。而中國情報法也規定，為加強保障國家情報工作，有需要要求相關機關協助、支持他們在境外的活動，大同涉及國防、外交、內政、個資各方面的系統建置跟維護，對中國而言最方便有效的方式，即是以資金進入。

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