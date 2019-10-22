韓國瑜要陸客救觀光 侯友宜：不是唯一選擇

2019-10-22 11:56

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團今天進行市政總質詢，市議員鄭宇恩提到國民黨總統提名人韓國瑜說救墾丁的觀光，要把陸客帶進來，質詢新北市長侯友宜是否認同救觀光要靠陸客？侯友宜說，陸客很重要，要盡量的爭取，但不是唯一選擇。

侯友宜說，中國觀光客是一個重要的觀光來源，但還有東南亞、東北亞、歐美觀光客，要吸引更多的人到台灣觀光；如果新北市的觀光發展有碰到瓶頸，那要想辦法展現新北市的特色要靠自己自立自強，不能靠別人給我們什麼，「陸客很重要，要盡量的爭取，但不是唯一選擇!」

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