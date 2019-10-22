到水上上天宮參拜 韓國瑜：效法媽祖創造美好的台灣

2019-10-22 11:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天到嘉義縣水上鄉璿宿上天宮參拜，國民黨嘉義縣立委參選人王啓澧陪同參拜，王啓澧針對鐵路高架化水上段未被核定開炮，認為民進黨執政的中央、地方政府未照顧水上人，要求「給我鐵路高架，其餘免談」，韓國瑜對此說，水上鐵路高架化的問題，「我一定納入研究」，並表示將效法媽祖精神，創造美好的台灣。

韓國瑜今天由王啓澧、前立委翁重鈞、縣議員詹琬蓁、楊秀琴、賴瓊如陪同參拜，現場湧入不少支持者，高喊「總統好！」、「韓國瑜凍蒜！」氣氛熱鬧。

韓國瑜說，政府的目的，存在的價值，就是要為人民服務，未來政治人物要改變，我們要以人民為本，不是權力為本，所有政治人物腦袋裡面思考的就是要幫人民做事，重新思考以人民為本，放棄權力為本，效法媽祖的精神，共同創造美好的台灣。

王啓澧表示，鐵路高架化水上段被中央政府以效益不足而未核定，但北段的民雄段已核定，水上段未核定，對水上人不公平。

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