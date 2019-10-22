陳同佳案》吳、馬不同調？吳敦義兩度強調：會有爭議

2019-10-22 10:34

〔記者施曉光／台北報導〕在台灣殺害香港籍女友的香港男子陳同佳是否來台灣受審，這兩天在藍、綠陣營有截然不同的看法，包括前總統馬英九在內大肆抨擊蔡政府棄守主權，但國民黨主席吳敦義今天上午受訪時似乎不太同調，他坦承此事確實會有一些不同的看法，對於媒體追問是否支持蔡政府的作法，以及陳嫌送來台灣是否損害我主權，他說，「我覺得會有爭議啦！會有爭議！」

吳敦義表示，有人主張應該讓陳嫌進來台灣，但因為是香港人殺香港人，為什麼香港不能法辦？為何要送到台灣來？如果送台灣來，我們是不是能就發生地來處理？「但實際上是用人，如果是我們中華民國的國民被殺，應該是要到中華民國境內審判才對，但是，因為是香港人，所以會有一些不同的看法。」

由於吳敦義的調性似乎與綠營接近，媒體追問他是否贊同蔡英文總統的看法？吳敦義則說，「我不能隨便贊同，也不能隨便不贊同，我一定要好好的用心了解，我才可以評論，我不是評論家嘛！我是實行者！」

媒體再追問，所謂香港人殺香港人，所以是香港政府應該先處理？吳敦義回應，「都有道理」，「應該是香港人殺香港人，以人為主」，他還說，過去他在馬政府時期擔任行政院長時，與對岸簽了一個兩岸罪犯處理協議，如果是在台灣殺了中華民國的人，跑到大陸，那不會在大陸審判，一定要移回到我們中華民國來審判才行，因為如果是殺中華民國的人，而且是在中華民國這個地方犯罪，當然不能在大陸審判，一定要移回來，「同樣的道理，你如果在大陸他的區域裡頭殺了人，就算跑回台灣，我們也要把他移回去，有屬人、屬地這種。」

媒體接著問他，所以就是支持蔡政府的作法？陳嫌送來台灣會不會損害主權的問題？吳敦義則說，「我覺得會有爭議啦！會有爭議！」

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