韓陪女童玩沙遭狠拒 作家批韓：錯！錯！錯！

2019-10-22 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前和韓粉們相約到台南黃金海岸淨灘，但海灘上的垃圾早被清空，韓淨不到海灘，只好陪小朋友玩沙，未料熱臉貼冷屁股，遭小朋友果斷拒絕，讓場面相當尷尬。對此，作家朱宥勳表示，韓犯了一堆錯，還強硬要求合照，讓旁邊的大人硬把小孩架成正面姿勢，這判斷真是慘不忍睹。

「看了韓國瑜跟小朋友玩沙被拒的影片，真的覺得......欸，那一代的男人是不是都跟小孩這種生物不熟啊。」朱宥勳在臉書表示，人家兩個小孩蹲在那裡玩沙，一群大人把他們包圍起來，已經讓兩個小孩的身體緊繃戒備了。他們幾乎都低著頭，那就是緊張的訊號了。這時候如果你真心想跟他們玩，首先就要「摒退左右」，不要給他們那麼大的壓力。

朱宥勳說，韓國瑜有蹲下來是好的，視線的高度差也會增加小孩的壓力。接下來就是慢慢讓他們習慣你的存在，不要立刻加入遊戲，因為誰想跟不熟的人玩？「你韓國瑜競選總部也不想跟國民黨的人玩不是嗎，這心情你應該最懂啊」。

「因此，韓國瑜伸手去搶左邊那個小孩的玩具，完全就是大忌。」朱宥勳指出，不但左邊的小孩不爽，也種下了右邊小孩的反感。所以當家長另外拿了鏟子給你，你挖沙要加入遊戲時，會被右邊的小孩拍掉。「她才不知道你韓國瑜是什麼東西，她只知道你是欺負玩伴的壞人。」

朱宥勳直言，「遊戲」是一種情境的模擬，隨便挖沙就想加入，這也顯示了韓的粗魯。「你怎麼知道人家現在的遊戲目標是什麼？搞不好人家想在面前挖個坑，結果你一勺沙過去破壞人家進度，會被拒絕也是理所當然的」。

朱宥勳認為，韓國瑜已經犯了一堆錯了，還強硬要求合照，讓旁邊的大人硬把小孩架成正面姿勢，這判斷真的是慘不忍睹。說一句：「沒關係，不用勉強小孩。」有什麼難嗎？小朋友沒有當場哭著拿玩具丟你，都算是很有教養了。

朱宥勳總結，沒有耐心、不願意一起進入脈絡的人，沒有資格當玩伴。犯了錯還不知要改，試圖強力介入的人，不但不是玩伴，而且是壞人。小孩的反應沒那麼多政治意涵，他們只是純粹從你的行動中，知道這是一個不怎麼樣的大人而已。

韓國瑜原訂20日下午要在台南黃金海岸淨灘提升形象，沒想到卻被志工、學生們搶先一步，把垃圾全都撿光，無奈之餘只好陪孩童玩沙，沒想到小男童不願意把手中的玩具「借」給韓國瑜，對於韓往前遞上挖好的沙反應更是冷淡；一旁的小女童更用稚嫩童音向韓國瑜大喊「不要」，似乎不想被韓打擾玩樂的時光。

相關影片請見：1小時24分41秒開始

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