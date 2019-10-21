李文輝聽交響樂違規拍照惹觀眾不滿 市府維安再被罵拍馬屁

2019-10-21 19:49

〔記者郭安家／台北報導〕上海台辦主任李文輝今與台北市長柯文哲會面，但民眾投訴，李昨晚至國家音樂廳欣賞交響樂，台北市政府卻破格，讓李享受台北市長等級的高成本維安警力，根本在拍馬屁；樂團表演時，李還在三樓包廂恣意照相攝影，違反不得攝影之規定，被音樂廳工作人員制止，諷刺是，陪在李文輝身旁就是台北市立交響樂團團長何康國、台北市立國樂團團長鄭立彬。

對此，北市交、北市府皆證實此事；何康國則透過新聞聯絡人回應，演奏會使用手機拍攝演出，屬於劇場場館管理權責，演出單位均尊重館方處理方式，音樂會中如果有疑似使用手機拍攝之情事，都會由館方人員確認後加以勸導。

李文輝昨晚間赴國家音樂廳，欣賞台北市立交響樂團、實驗合唱團與上海愛樂樂團之聯手演出。但當晚觀眾說，進場前就發現音樂廳戒備森嚴，場外有制服員警站崗，場內李文輝所在的三樓包廂也有員警，原本以為什麼大官蒞臨，結果發現是李文輝。

該觀眾說，李文輝在上海市根本算不上什麼大官，柯文哲不能因為自己在上海享受公安警車開道、交管禮遇，就把極權共產國家那套搬來台灣民主社會，讓李在台北破格享受台北市長規格的拍馬屁式護衛、交管，不解為何一個區區台辦主任，需要動用到如此高成本維安警力？

該觀眾表示，樂團表演時，李文輝一行人在包廂恣意照相攝影，違反不得攝影規定，諷刺的是，李身旁還有台北市立交響樂團團長何康國、台北市立國樂團團長鄭立彬，李最後被音樂廳工作人員制止；此外，表演7點半開始，而副市長蔡炳坤竟8點半姍姍來遲，中途進場陪李文輝欣賞交響樂最後一章，也疑似違反音樂廳規定。

北市府副發言人戴于文回應，李文輝預計停留4天，因警方事前接獲陳抗情資，為使雙方交流活動順利進行，市警局依維安專業考量，適時調整警力配置；為使各國外賓順利進行參訪行程，警局皆會本於維安職責，調配適當警力。蔡炳坤則說，由於當晚前一場行程出席是以色列外賓餐會，需趕場至國家音樂廳，因此事前就已透過館方規劃8點半引領入場。

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