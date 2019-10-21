中國經濟成長創27年來最低 謝金河點出關鍵原因

2019-10-21 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國第3季GDP放緩至6％創27年來新低，經濟狀況呈現下滑狀態，財信傳媒董事長謝金河今（21）日表示，現在中國的GDP下滑也成了新常態，中方為了保住GDP，採取的策略是「房地產增長」，才會讓「GDP含金量」較為遜色。

謝金河在臉書指出，中國經濟成長率創27年新低備受矚目，今年前3個季度，中國的GDP分別是6.4，6.2及6%，相較於2017年、2018年各4個季度的GDP，每一年同期的狀況有下滑趨勢，從經濟發展的角度來看，中國經濟正在走的下坡路，是每一個經濟體必經的過程。

謝金河解釋，每個國家的經濟從低基期出發，隨著經濟發展基期墊高，成長率會慢慢往下，台灣在1975年前GDP曾出現16.8%，1976至1988年落於8%至10%，馬英九時代為3%至4%，同理可證，中國的GDP下滑也逐漸成為新常態，但GDP下滑並非世界末日，「含金量」才是重點。

謝金河分析，能夠推動GDP成長的「含金量」相當關鍵，日本過去經濟失落30年，其GDP成長率「乏善可陳」，是因為日方決定不用炒房來帶動GDP，中國剛好相反，為了保住經濟成長，大量藉由增長房地產的方式來拉動GDP，這樣的「GDP含金量」相較遜色許多。

謝金河臉書全文

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