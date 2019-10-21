跑選舉行程 藍營基隆立委提名人嗆小英雙重標準

2019-10-21 16:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆立法委員提名人宋瑋莉21日參加基隆市在地社區營造活動時指出，為搶攻中台灣票倉，蔡英文總統20日跑到台中市連跑9場造勢行程，她有嘴說韓國瑜市長請假選總統、但自己也利用職務之便，替民進黨籍立委候選人站台，蔡英文的作法根本就是雙重標準。

基隆市五福社區發展協會與六合社區發展協會共同協辦社區營造小旅行活動，五福社區發展協會理事長林萬國、六合社區發展協會理事長施金松，歡迎宋瑋莉及市議員鄭愷玲與社區民眾攜手來美化社區。

鄭愷玲指出，如何能讓百姓享受到更友善的社區營造與專業的協助，她跟宋瑋莉都十分關切，並且對於青年參與的部分，她指出，一般青年平日上班根本不可能投入跟參與，她呼籲政府必須考慮將活動規劃在假日，增加在地青年參與，不然活動僅辦在平日，青年參與減少，非常可惜。

宋瑋莉更指出，社區營造的行動架構不僅是要推動一個無隔閡的平台，更是目前地方政府極需面對的課題。她說，目前針對中央各部會逐漸下放的各項資源，應該儘速的研擬計劃來整合社區的需求，並調配資源來補助不同項目，用不同的輔導機制，才能實際改善弱化的社區，也才不會淪為其他政客的綁樁手法。

宋瑋莉向蔡政府喊話，請她實際走入地方，親眼觀看民情，親耳來聽民眾困苦的心聲，她也向選民呼籲，大家心中都有一把尺，選民都是有智慧的，去看看這些政治人物的政見，並去評估這些「國家機器是為了人民而動，還是只為特定的候選人？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法