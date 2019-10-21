商事審理法擬採二級二審制 立委：這像是部「拚經濟」法案

2019-10-21 13:46

〔記者謝君臨／台北報導〕為了迅速、妥適、專業處理商業紛爭，司法院邀集專家學者擬具「商業事件審理法草案」，明訂商業事件包含商業訴訟事件及非訟事件，商業事件專屬商業法院管轄，採二級二審制。民進黨立委鍾孔炤認為，這像是一部「拚經濟」的法案。

司改國是會議於前年5月決議，我國應推動設置商業法院，以使商業紛爭的裁判，符合專業、迅速、判決一致且具可預測性等要求。立法院司法及法制委員會今天排審「商業事件審理法草案」及「智慧財產法院組織法修正草案」，邀請司法院秘書長林輝煌、民事廳長李國增等人列席報告並備質詢。

林輝煌說，商業事件審理法草案共計81條，立法目的是要協助企業管理運作，並提供有效監督機制，落實企業經營者責任和公司治理原則。商業事件包含商業訴訟事件及商業非訟事件，專屬商業法院管轄，採二級二審制。

鍾孔炤認為，這部草案像是要「拚經濟」的法案，希望法案審查的過程不能拖太久，不過是否能將公司的重整清算程序，或是信託法或保險法等，納入商業事件審理法草案的適用範圍。對此，林輝煌表示，商業事件審理法若通過，之後會定期檢討是否擴大受理範圍。

而在商業訴訟事件範圍中，包括公司負責人因執行業務，與公司所生民事上權利義務的爭議，其訴訟標的的金額或價額在1億元以上者等。對此，民進黨立委周春米詢問，為何金額設定在1億元以上？為何是設置9名法官？

李國增指出，當時在衡量事件類型時，是參考美國德拉瓦州的受理事件類型跟金額，他們的規定是100萬美金以上可以受理，我們去了解後，發現到前年大部分都在300萬以上，今年去了解，金額則多在400萬美金以上。

李國增說，我們有把商業訴訟事件及非訟事件範圍評估出來，大概屬於影響社會大眾比較多投資保障的損害賠償事件、公司負責人執行業務等，這些比較困難案件，從2013到2016年約有150件，一年約30多件，這在過去可能8到10年才能終結的事件。評估下來，每位法官每一個月的收案量，約落在3件到4件。

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