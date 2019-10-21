陳同佳案》綠營批藍營唱和香港、北京 落入一中圈套

2019-10-21 11:57

〔記者謝君臨／台北報導〕港女命案兇嫌陳同佳想到台灣投案，陸委會強調，港府必須將完整罪證交給我方，才會讓陳同佳入境。立法院國民黨團上午召開記者會，指我國拒絕人犯來台受審，葬送國家主權；民進黨隨後也召開記者會回應，批評國民黨從總統候選人到立委都隨港府、北京唱和，只想賺取選舉利益，既愚蠢又不道德。

民進黨團書記長李俊俋表示，國民黨記者會從頭到尾胡說八道，司法管轄權是什麼？連馬英九自稱唸國際法的都搞錯，它指的是法院管轄範圍，一是屬人主義，意即兇嫌是哪一國人，該國就有管轄權，另一是屬地主義，發生在哪裡，該地司法機關就可處理。陳同佳案香港、台灣均可處理，但需透過司法互助，

李俊俋說，去年發生命案後，港府對台灣提出的司法互助置之不理，現在突說陳同佳來台自首（應為投案），「請問是自首，還是被自首？」港府只有一個目的，就是逃犯條例，在北京壓力下，把台、港都算中國一部分，所以放棄自己的司法管轄權，要到台灣處理，因為台灣也是中國的一部分，「這樣我們能接受？」

李俊俋批評，香港、北京利用此悲劇進行政治操作，沒想到國民黨也跟著唱和。香港與其他33個國家有司法互助，並不是一個行政特區，如果港放棄司法管轄權，現責罵台放棄司法管轄權，只會造成一個事實，就是落入北京的一中圈套，港如要放棄司法管轄權，應與台灣簽訂司法互助，才能處理。

民進黨立委趙天麟指出，韓國瑜說當選總統後馬上就收，他感到遺憾，批評「笨蛋，問題出在送中條例」，命案發生後，我們確實要求、發布通緝，結果港府不進行司法互助協議，反而配合北京推出送中條例，引發軒然大波，這才是事情的關鍵本質，把人送過來，就是要把台灣陷入一個中國的框架裡面。

趙天麟說，韓國瑜踩了大地雷，國民黨也跟著附和，行為證明了其意識形態及立場，不管透過屬人或屬地，唯有透過司法互助將犯嫌繩之以法，其他都是政治，只有韓看不懂，跟北京唱和欺瞞國人、討好北京，我們支持政府做法，我們仍對陳佳同發布通緝，請韓有一致立場，台灣一致對外。

民進黨立委王定宇表示，這起年輕孕婦的命案，不應被拿來政治操作，應回歸案件本質，北京、港府沒想到怎麼處理自己的問題，只想藉此案達成政治目的，遺憾的是，國民黨從選總統的到立院黨團，其聲調竟與北京一致，關鍵在於司法互助，陳同佳是台灣通緝犯，出現在國門就是逮補，誰說會放？

王定宇強調，只有透過司法互助，台港兩邊合法取得的口供、罪證，我們才能辦他，還年輕小媽媽一個公道，國民黨、港府、北京，把台灣2300萬人推入一中制度，既愚蠢也不道德，若能透過親中牧師勸陳同佳來台投案，為何不勸一下羅福助，朱安雄、陳由豪回來投案？選舉可以選到這樣子嗎？

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