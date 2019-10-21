外配親屬來台看顧須反覆出入境 立委籲寬容

2019-10-21 11:49

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委林麗蟬接獲外籍配偶陳情，一名已入籍的邱姓新移民因丈夫腦積水需照顧，邱女的母親來台幫忙，卻只能待2個月就必須要離境再入境，沒考量人道，也造成經濟負擔，外交部應研擬相關配套措施，給予寬容的停留簽證，不要枉顧新住民家庭權利。

林麗蟬今在立法院與已入籍的邱姓新移民、台灣兩岸文化發展交流協會理事長劉茜共同召開記者會。林麗蟬指出，從菲律賓到台灣已12年的的邱姓新移民陳情，邱女丈夫因腦積水需長期照顧，但邱女丈夫的父母雙亡，只能請邱女母親來台照顧，但外交部僅核准入境2個月，要邱母離境後再入境，態度冷漠，沒有考慮人道。

林麗蟬也指出，她曾召開記者會呼籲放寬外配親屬來台探親的資格限制，當時外交部回應稱無親等限制，針對具有人道考量的個案核予最長可停留至180天的停留簽證，但外交部向她回函的說明卻有二等親以內限制，外交部說法不一，形同欺騙立法院，應進行說明甚至道歉。

邱女則表示，她丈夫在醫院臥病，沒有人能幫她，而她需要上班，才能付丈夫的醫藥費，希望母親能留在台灣久一點，協助照顧她丈夫，如果母親回菲律賓，她就要全力照顧丈夫，沒辦法上班，不知道該怎麼辦。

林麗蟬情緒激動地說，邱女只是希望母親可以多留一點時間，因為必須要賺錢養家，對於這樣的弱勢家庭，外交部居然要其母親不斷出境後再入境，多花很多時間和金錢，如果沒辦法上班請假，就可能沒工作，「不就是中華民國毀了人家庭嗎？」根本是荒謬欺騙新住民，只每天搞政治。

劉茜指出，外配父母來台探親是辛酸的一塊，外配不但要顧娘家家庭，也想照顧婆家，希望政府可以給有類似情況的外配父母延長入境期限，可以待久一點，也有助於婚姻家庭的穩固，否則一直搭機出入境，也是很大的經濟負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法