獨家》有香港人就是政治？港青申請台北市路權遭踢皮球

2019-10-21 00:01

〔記者吳柏軒、郭安家／台北報導〕香港人就是政治活動？香港邊城青年團體昨預計在台北街頭進行「拍拼」活動，收集民眾戴口罩照片製作大型裝置藝術，但上週與市府溝通申請場地卻遭踢皮球，只能低調上街，感嘆港人在台只要超過3人一起唱歌就會遭驅趕，十分無奈。

香港邊城青年表示，因應反送中情勢，在台灣的香港人很希望在這塊言論自由的土地上持續聲援，但基層公務員卻對這次反送中有標籤定義，認為「反送中」就是政治活動，動輒用集會遊行法來限制港人，如有些港人在台北街頭想反送中，只要超過3人唱歌，馬上就有警察來關切，強制把人分成兩兩一組，連包包都不能落地。

香港邊青成員J小姐說，上週曾寫好1份活動企劃，用台語的「打拚」聯想出《拍拼》千人口罩募集行動，擬申請西門町的廣場路權，邀民眾戴口罩舉挺香港標語，不料14日開始跑流程，卻遭踢皮球，從派出所、警分局、新工處到交通隊等，將活動從拍照定義成政治，直到昨天仍不批准，更在溝通中聽聞某公務員脫口「香港人就是政治活動」，對此感到不解。

對此，台北市工務局昨晚回應，經查民間團體未向公園處申請西門町周邊綠地使用，而10月14日至20日新工處受理的周邊路權申請案均已核准並未駁回。另有官員說，西門町周邊空間管轄單位還有文化局、都發局，民間團體可能要找對單位申請。

昨下午《拍拼》募集活動低調進行，香港邊青約6、7人悄悄帶著貼紙、標語、黑口罩，站在西門捷運站6號出口外，向路人邀請拍照，另在地上鋪白布，收集「香港加油」、「蒙面無罪」等連儂牆標語，警方則在不遠處派2、3名警員站哨，從下午2點多到5點止，一度上前溝通，但最後並不驅離。

然而，昨下午2點40分左右，突然一群追星少女追逐中國街舞團體「AOD舞團」闖入西門廣場，數名舞團成員直接熱舞開拍，粉絲大批圍觀，而香港邊青成員也只能讓位，這時香港邊青J小姐詢問現場員警關於AOD也無申請卻直接跳舞的情況，但該警員表示，舞團非政治性活動，政治集會需申請，並直言：「反送中就是政治活動。」

參與口罩拍攝的8年級唐姓女大學生聽聞港人被趕，認為政治本來就跟生活離不開，不應該驅趕港人集會，認為每個人都有發聲的權利，也在香港反送中事件中體會到自由珍貴，更要勇敢爭取。

28歲服務業的陳小姐昨也帶著4名外甥蹲下幫香港人寫連儂牆紙條，並認為香港人很可憐，被港府以暴制暴，小朋友也看到電視上有港警打人畫面，也趁機教育暴力是不對的行為，希望香港人堅持到底。

香港邊城青年昨2個多小時約募集50多張照片，未來擬持續向台北市府申請合法場地，進行拍拼活動的照片募集，也擬透過網路募集照片，目標收集1千張後，寄回香港交給藝術家，最後輸出成大型裝置藝術，拼貼出反送中的精神。

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