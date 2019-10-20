民進黨不分區爭議 陳菊：當然要人民能接受的名單

2019-10-20 21:22

不評論韓國瑜請假 陳菊：人民自有評斷

〔記者蔡思培／台北報導〕2020選戰進入倒數，高雄市長韓國瑜為了拚選戰，請假參選總統。前高雄市長陳菊今表示沒有評論，台灣人民都非常清楚，市長最重要的責任就是把市政做好，人民自有論斷。

陳菊也被問起最近民進黨不分區名單爭議，她說目前不分區名單還未討論，討論的是遴選名單，這有民進黨過去的傳統，她相信主席帶領下，會有好的討論。

被問是否有「政治分贓」？陳菊說，民進黨過去有很多人的努力，但要得到人民的感動，當然要提出人民能接受的名單，這點她對民進黨有信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法