台中贈匾 蔡英文：所有台灣人都值得擁有自由民主

2019-10-20 22:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統蔡英文下午到台中市太平區致贈一貫道太平崇正寶宮「義風溥化」匾額後強調，所有的台灣人都值得擁有民主自由，且應該有尊嚴地過更好的生活，要義無反顧地把理念傳達出去，讓更多人可以一起來守護台灣；她籲在場民眾一起團結，支持總統連任、優質立委連任，讓台灣的民主自由維持下去。

蔡英文到場受到現場數百與會者熱情歡迎，現場高呼當選聲不斷，蔡英文指出，她擔任總統以來，秉持著為台灣做更多的事及讓台灣更好的心，在整體團隊的努力之下，不論是行政團隊、還是立法院國會，大家都非常認真，目標就是希望在她的執政之下，台灣可以脫胎換骨。

她說，雖然世界的經濟起起落落，有很多不穩定的因素，但台灣的經濟還是持績穩定地成長，她與執政團隊改善了台灣的經濟體質，讓世界很多知名的企業都認同台灣是最好的投資的地方及企業基地，台商也持續回來台灣投資，整體台灣的經濟穩定成長。

蔡英文指出，在穩定成長過程中，我們進入轉型期，設法讓產業強化競爭力，現在世界上的評等機關都看到台灣的努力，認同台灣仍然是有競爭力的地方，但台灣要團結讓民主自由維持下去，讓台灣的經濟發展有最好的基礎。

她強調，台灣面臨有外部壓力，且世世代代的台灣人都會受到這樣的外來的壓力，但是台灣人絕不會向命運妥協，更必須團結讓自己更強大；而台灣的團結是她最重要的工作，她希望能在未來持續帶領台灣團結，讓台灣的力量更強大。

蔡英文另指出，所有的台灣人都值得擁有民主自由，應該有尊嚴地過更好的生活，因此要義無反顧地把理念傳達出去，讓更多人可以一起來守護台灣；這次的選舉就是要把守護台灣的民主自由等理念傳達給台灣所有人，希望在民主自由的旗幟之下，所有的台灣人願意團結來面對未來的挑戰。

蔡英文說，很敬佩一貫道在社會推動服務更發揮善的力量，讓台灣社會更溫暖；她拜託現場人士在下一個4年跟她攜手合作，盼讓現在已成熟且有效率、目標明確的執政團隊可以繼續下去，讓總統可以連任、優質立委可以連任，把對台灣的照顧做得更好。

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