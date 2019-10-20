不分區立委提名原則？卓榮泰：兼顧功能性與代表性

2019-10-20 21:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕各界關心的民進黨不分區立委名單名單，在黨內副秘書長林飛帆拋出跳脫地方家族派系之說後，黨主席卓榮泰今天強調，將兼顧功能性與代表性的原則，但其中出現若干問題，也有些現實狀況，必須要面對與處理！

卓榮泰今天一整天都在彰化縣趴趴走，所到之處都被問到不分區立委名單一事，民進黨的支持者與鐵粉，一看到卓榮泰，都紛紛提供2020致勝方程式，也認為民進黨在敲定不分區名單時，應該秉持民進黨一路走來的理念。

卓榮泰表示，依照民進黨的規定，必須要先成立不分區提名的委員會，上星期會議沒辦法順利召開，將會儘快召開，之後才能討論人選與排序的問題，所有問題都一併處理。

卓榮泰強調，過去民進黨的不分區，一向兼顧各種功能與各種代表性，這次也會秉持這個原則來進來，其中出現若干問題，也有些現實狀況，要面對與處理，這幾天大家都在積極處理當中，希望社會給中央黨部一些時間，來誠懇處理不分區名單。

卓榮泰也提到彰化縣立委選情，他強調，這次提名4人，除了鹿港、和美區的陳秀寶是挑戰者以外，其餘的黃秀芳、陳素月、洪宗熠 ，都是爭取連任的衛冕者，目前其它人都已在一、二、三壘，只要站在本壘的陳秀寶揮出漂亮的全壘打，彰化就會四席全上。

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