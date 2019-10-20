台南造勢丟雞蛋事件 韓國瑜不追究、警依法偵辦

2019-10-20 20:47

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜與競選團隊、志工於今天下午到台南市南區黃金海岸做淨灘服務，沒想到這兩天已有其他單位「捷足先登」、完成海岸淨灘，沙灘變得很乾淨，讓韓國瑜大呼「英雄無用武之地」。對於昨晚造勢大會有人丟雞蛋，韓國瑜強調反暴力的立場，但他個人不會再追究，也希望警方不要追究！

對於韓國瑜放棄告訴權，南市六分局警方表示，那是韓個人意見，因為民眾朝群眾丟雞蛋的行為已涉及妨害社會秩序問題，警方仍會依法偵辦。

有關淨灘工作英雄無用武之地，韓國瑜說，從另一角度思考是好事一件，因為大家願意維護自己環境，讓整個台灣各地風景區、城市各方面都很乾淨，相信不只台灣人民住得開心高興，觀光客來也一樣有這種感覺，看到黃金海岸這麼乾淨，大家都很開心。

韓國瑜對丟雞蛋事件指出，台灣最寶貴的價值是言論自由，大家都可以針對不同意見、政策有自己的表述，他反對暴力，相信大部分台灣人都反對暴力，不管是丟雞蛋或其他東西都不是好事，如果選舉一到就有類似準暴力事件都不是好事，他個人不再追究，希望警方也不要追究，未來不要再有這種事就好。

對台北市長柯文哲酸說，韓連市長都沒有做好。韓國瑜笑著回應指柯酸他不是一天兩天的事了，柯看到他，好像是陳年老醋的工廠老闆一樣。

對涉在台灣殺害女友的香港嫌犯陳同佳有意來台投案，陸委會與法務部認為香港政府也有偵辦管轄權。韓國瑜表示，蔡政府口口聲聲說最能保護台灣主權，司法管轄權也是主權的一部分，一個外國人來台灣殺人放火製造重大刑案後跑掉，沒有引渡條例，然後這個凶手自己要來台灣投案，結果政府把他拒絕了，這不是在開玩笑嗎？

韓國瑜認為，蔡政府說最愛台灣主權，結果關鍵時刻自己把司法權打斷、拒絕了，這叫維護台灣主權嗎？從這件事可以看清楚民進黨完全在利用香港反送中事件增加自己總統與立委大選的選票，如此而已，何來護台灣主權之有。自己在嚴重傷害台灣主權，此例一開，後果不堪設想，未來任何國家沒有引渡條約的，在台灣殺人放火跑掉後，政府還不讓人家投案，這不是在開玩笑嗎？傷害台灣主權最深的就是民進黨政府。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法