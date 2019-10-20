破除心結喊團結！邱建富、黃秀芳公開合唱「雲中月圓」

2019-10-20 21:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天首度與立委黃秀芳公開合唱「雲中月圓」，原本只是為了等候民進黨主席卓榮泰到場的暖場之舉，也間接破除兩人有心結的說法；兩人都說，原本就沒有心結，當然也不必破除！

由於民進黨主席卓榮泰今天在彰化行程滿檔，也讓最後在彰化市參加立委黃秀芳舉辦的原住民市集，比原先預定時間晚了半個小時到場，黃秀芳辦公室人員因此輪番上場展現歌喉，為活動暖身。

正當黃秀芳辦公室人員也唱過了，來參加活動的新住民也開唱了，最後，主持人當場邀請邱建富與黃秀芳來合唱一首「雲中月圓」的男女對唱歌曲，好歌喉的邱建富，馬上就說沒問題。

「雲中月圓」原本是知名歌手王識賢與孫淑媚合唱的台語歌曲，邱建富幾乎不必看歌詞，就可以唱出整首歌，而較少開唱的黃秀芳，則是一邊唱，一邊瞄歌詞，獲得全場滿堂采。

由於邱建富、黃秀芳曾經同時爭取過立委提名，長期以來也讓外界對於兩人的互動格外關切，邱建富強調，兩人根本沒有「心結」，如果有的話，當初就不會退出黨內初選，既然沒有心結，也就不必破除，目前更是以輔選黃秀芳連任為首要之務。

黃秀芳辦公室強調，兩人沒有心結，只有團結，邱建富除了是民進黨彰化縣黨部主委以外，也是黃秀芳競選總部的主委，這就代表兩人在這次選戰，將以團結來打贏選戰。

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