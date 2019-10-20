出席全國勞工後援會 蔡英文︰經濟成長果實要讓國人分享

2019-10-20 16:59

〔記者張菁雅／台中報導〕總統蔡英文今日到台中市，出席全國勞工後援會成立大會，她在致詞時表示，雖然國際經濟起起落落，但台灣這幾年經濟確實在穩定成長，失業率也持續下降，更重要的是，要把經濟成長的果實讓台灣人分享，政府除了減稅，也推動勞工政策改革，未來希望台灣繼續往前走，並與勞工一起再創台灣產業榮景。

蔡英文表示，台灣投資及就業機會一直增加，台股指數、外銷訂單等數字在在顯示台灣在變好，而且是越來越好，這個成果不是偶然的，要謝謝勞工在民間很多產業力量的結合，讓台灣經濟持續穩定成長。

蔡英文說，更重要的是，要把經濟成長的果實讓台灣人分享，這3年來，她要求執政團隊必須讓人民有感，不僅要讓人民有感，而且要讓最辛苦打拚的人得到最大的照顧。例如，今年5月史上規模最大的減稅，政府提高四大扣除額，現在月薪3萬元以下的人都不必繳所得稅，很多人說，去年錢賺得比較多，但今年稅繳得比較少，覺得這是非常有感的政策，而且政府真的很有誠意，經濟有成長，稅收有增加，就給大家減稅。

蔡英文指出，上任以來，基本工資調漲4次，這是有史以來第1個敢年年漲基本工資的政府，正式告別22K的時代，現在基本工資月薪是2萬3100元，時薪是150元，相信打工的年輕人或二度就業的民眾都感受到收入提升。除提高基本工資外，政府機關在一定時間不再有派遣工，都雇用正式的員工，並要求雇用派遣工的單位必須分擔雇主的責任，保障派遣工的權益。另外，《勞動事件法》明年就要上路，勞工遇到勞資糾紛需要打官司時，訴訟費用可以減免，還會有專業的勞工法庭替大家爭取應有的權益。

另外，蔡英文表示，距離明年選舉倒數83天，現在選情不容放鬆，要努力鞏固選情，明年1月11日可以勝出，明年選舉很重要，這是對台灣未來的選擇，要選擇繼續堅持民主自由還是走向被統一的道路，她希望台灣繼續往前走，繼續壯大，經濟越來越好，提供勞工越來越多就業機會，與勞工一起再創台灣產業榮景。

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