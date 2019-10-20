台南簽書 柯P勉大家勇敢做自己

2019-10-20 16:05

〔記者王俊忠／台南報導〕台北市長柯文哲今天下午到台南市區的政大書城為讀者粉絲做《生死之間》這本書的簽書會，吸引約2、300位柯粉與會捧場。柯文哲表示，出這本書的目的在從自己從事30年外科醫師的歷程領悟到成功、失敗都是生命的一部分，有一天對成功、失敗不那麼在意時，可勇敢做自己，可能因此更有成功機會。

面對柯粉熱情呼喚，柯文哲笑說，人生不如意事十之八九，應該要認真、快樂的過每一天，即使很難快樂，也要裝著快樂過日子，全力以赴。人生最困難的不是面對挫折感，而是在面對各種挫折、打擊時，如何能不失去對人世間的熱情。

他表示，自己擔任外科醫師30年，出名的葉克膜有很多成功與失敗案例，成功的包括車禍重傷的邵曉鈴用葉克膜、CPR3小時救回來；有人沒有心臟16天，用葉克膜撐過這些日子救回來；也有人急性呼吸窘迫症，以葉克膜撐過117天，使肺功能恢復回來。當然也有許多失敗案例。

柯文哲說，《生死之間》這本書是描述1位做了30年的外科醫師看到這麼多生離死別，如何去面對這些生離死別時形成的想法，與最後領悟到的道理，因為不論成功或失敗，這兩者都是生命中的一部分，如有一天對成功、失敗不是那麼在意時，可以勇敢做自己，或許因此會更有成功機會，這是他出這本書的最大目的。

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