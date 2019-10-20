國際記者會被酸丟臉 彭文正反擊 謝志偉打臉：自欺七人？

2019-10-20 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴彭文正與旅美學者林環牆18日在英國倫敦薩伏伊飯店舉行記者會，質疑總統蔡英文博士學位，但被媒體爆料現場含彭、林只有7人，也沒外媒出席，讓駐德國代表謝志偉直酸丟臉。對此，彭透過《政經關不了》粉專發文反擊，謝也再發文打臉酸「自欺七人？」

謝志偉在臉書表示「走遠了，回來吧！」直言彭、林2位留美博士，遠赴倫敦召開國際記者會，結果總共到場7人，更糟的是臉書直播還失敗，感嘆「還是有點為他們倆難過，好歹都是台灣人，他們丟臉，台灣亦是顏面無光。」並要他們放下、回頭。

對此，彭文正透過《政經關不了》粉專發文反擊：「謝大使，我們從來就沒說要用Facebook直播，我們一直都是用YouTube直播，要抹黑我們，做功課做得很不認真

。其次，多少英國媒體說因為沒辦法來，但對這個議題非常有興趣，請我們將直播連結給他們，同時線上向我們發問，您又知道嗎？看來給你消息的國安系統滿弱的」。

「自欺七人？」謝志偉得知彭文正回應也發文說：「不錯，至少沒有像他們的部分粉絲破口大罵，屎尿都來，甚至還企圖弄點幽默權充芥茉。我必須說，這樣的策略是對的，因為臉都丟到國外去了，回到國內再把臉撕破就不美了。」

針對「倫敦國際記者會」雖然「多少英國媒體因為沒有辦法來，但對這個議題很有興趣，請我們將直播連結連給他們，同時線上向我們發問。」等等的說法。謝志偉回應，「我很願意接受你的説法，但容許我問一下：你真的相信那些英國媒體真的是『沒辦法』來，才不來？先別急著答，你當過新聞系教授，我當過新聞局局長，大家別相騙了。」

謝志偉指出，今天若《政經》在台北辦國際記者會，邀請英國或倫敦各媒體來台參加，他們說「很願意來，但實在沒辦法，可否...」等等，那我就優惠一下買你的帳。「但是你們人都專程飛到倫敦去了，還在大飯店裏耶！」

謝志偉還分析，「其一，如果你們真的這麼相信英國媒體『很有興趣聽，但沒辦法過來』的話，我就直接懷疑你們是否有最基本的判斷力，如果連這樣的說詞都相信，難怪你和那撞牆的會撞到一起。」

謝志偉接著說，「其二，你們沒說實話或該説的沒說。這麼遠跑一趟，當然要事先就邀請當地媒體。那請問，出發前，有幾家媒體說要來？出發前就收到全是『很有興趣聽，但沒辦法來，請傳直播連結給我們』的答覆？那在台北也可以直播傳連結啊？」

「別拿時差當藉口！我十三年前就為阿扁辦過台北-柏林視訊會議，還被老共向德外交部抗議。」謝志偉直言，如果是這樣的話，還是硬著頭皮去或是厚著臉皮去。下不了台就硬幹下去，你們做什麼事都這樣嗎？

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