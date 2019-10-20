馬稱拒陳同佳入境是閹割司法 陸委會：對港府政治操作怎不憤怒

2019-10-20 15:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕港女命案兇嫌陳同佳表達願赴台灣投案，港府稱樂意協助，陸委會則強調港府要把完整罪證交給我方，才會讓陳同佳入境。前總統馬英九今質疑蔡政府閹割司法管轄權，對此感到詫異與憤怒；陸委會今強調正因為重視司法人權才審慎處理，陸委會更反問馬英九，對港府不回應我方司法互助的請求及政治操作送中條例，「怎麼沒有感到詫異與憤怒？馬前總統真的別生氣了！」

對於陳同佳欲來台投案，陸委會今上午重申，如港府欲讓陳嫌來台投案，應承諾透過司法互助方式，提供本案在港相關事證，以利偵辦，因此我方有必要先對相關人員入境採取管制作為。

馬英九今在臉書評論陳同佳案，批評「政府明顯為了政治上的理由，自我閹割司法管轄權，棄人權與人命於不顧」，他對此感到非常詫異與憤怒。

陸委會回應馬英九則強調，正因為重視司法人權，政府當以更審慎周妥的態度去處理本案，並曾多次呼籲港方進行司法合作、讓殺人犯得到應有的處罰，但港府皆「已讀不回」。

陸委會更反問馬英九，本案被害及加害都是香港人，「馬前總統為何主張香港政府不必交罪證給台灣？對於港府不回應我方司法互助的請求，及自棄管轄權卻政治操作送中條例，怎麼也沒有感到『詫異和憤怒』呢？」

陸委會更嗆說，香港特首林鄭都公開發言了，卻還是不回應我方的司法互助請求，「這不是政治操作，又是什麼呢？難道馬前總統不贊成雙方透過司法互助，以彰顯司法正義嗎？馬前總統真的別生氣了！」

陸委會重申，政府對於「實現司法正義、還給被害人公道」的立場始終不變，只要港府提出請求，我方會在「對等、尊嚴及互惠」的基礎上，積極迅速提供相關證據，配合後續追訴，希望港府迅速務實面對我方的請求。

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