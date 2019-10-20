陳思宇拿鄭文燦開刀批民進黨 桃議員回擊：他是「7-11市長」

2019-10-20 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕近日有媒體盤點六都市長的出勤狀況，桃園市長鄭文燦的有薪休假為六都之冠。對此，台灣民眾黨發言人陳思宇便在臉書上拿鄭文燦開刀，砲轟民進黨「黨政分離」。不過桃園市綠黨議員王浩宇則回應，鄭文燦是「7-11市長」，全年無休，市民看得見，上任5年以來，始終如一，更指出「他絕對沒有耽誤市政」。

陳思宇昨日（19）在臉書上貼出媒體盤點六都市長自去年12月25日上任後，至今年10月15日的出勤狀況，其中上班天數第一的是台南市長黃偉哲，而公假天數和有薪事假作多的則是高雄市長韓國瑜，不過有薪休假最多的則是桃園市長鄭文燦。

陳思宇藉此砲轟民進黨「黨政分離」，她提到當初台北市長柯文哲組民眾黨時，議會砲火隆隆，甚至有人罵柯「臉皮厚到無極限」。陳思宇批評，鄭文燦身兼蔡英文桃園競辦總幹事，卻為了黨務領錢休假，還將火力集中，轟民進黨為了選舉，將國家治理和財政事務丟一邊。

對此，王浩宇則在臉書回擊，鄭文燦的認真是無庸置疑的。她表示，鄭文燦不只上班時間認真，下班後也常常在加班，大家都知道，「不然他不會有這麼高的滿意度」。

王浩宇也強調，鄭文燦絕對沒有耽誤市政，他同時是民進黨中常委，也一直有輔選行程，該請假就請假。他還暗批「有些市長，輔選自己的政黨、跑到外地去騎腳踏車都不一定有請假，這樣比較好嗎？」

王浩宇也轉貼桃園市政府新聞處長詹賀舜聲明，鄭文燦上班時「一天當三天用，假日也在拚市政，上班第一，工作第一」，且只要涉及黨務、選舉或是政治的活動，原則上都會請假，以便釐清公私分際，更表示鄭文燦根本是「7-11市長」，全年無休，平日假日都在拚市政，毋庸置疑是個「不休假的鐵人市長」。

另外也有網友回覆陳思宇的貼文，表示外界質疑的是利用市府資源選舉、沒有做到黨政分離、行政中立，結果陳思宇竟然回答的是「請假時數」，根本是「答非所問邏輯跳tone」，還酸她「選不上立委也算是適得其所」。

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