李佳芬稱黑韓程度像核彈炸過 卓榮泰酸︰選舉不要靠媽媽或老婆

2019-10-20 12:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬，昨天提到韓國瑜這次選舉被抹黑的地步，就像是被戰車輾過、核子彈炸過；民進黨主席卓榮泰今天強調，選舉還是靠自己，不要靠媽媽或老婆，這樣大家會比較相信他！

卓榮泰今天一早來到彰化縣鹿港、和美區立委參選人陳秀寶服務處，參加新住民市集；對於昨天韓國瑜在台南造勢，離場時被民眾丟雞蛋抗議一事，卓榮泰表示，對任何不法暴力行為都嚴厲譴責，行政單位特別要求警政單位要迅速查明真相，給社會一個交待，往後選舉會越來越激烈，希望一切要理性與冷靜，共同維護民主選舉的品質與風氣。

針對韓國瑜認為亡國感是被操作出來一事，卓榮泰表示，可以永遠的欺騙少數人，或是一時的欺騙所有的人，但是不可能永遠的欺騙所有的人，因此，今天台灣全國的人民，就是用高雄去年市民的感受，再來檢驗這個候選人，而不是靠著創造口號，來謀取人民短時間的相信，所以，韓國瑜禁不禁得起檢驗，這是他要面對的難題。

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