韓國瑜參拜台南大天后宮：可以推廣愛情產業鏈

2019-10-20 12:46

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天在台南展開「放韓假」後的第2天造勢，上午首站到市中心的祀典大天后宮參拜，廟方安排韓國瑜以古禮及近距離祭拜媽祖，大批韓粉支持者簇擁高呼韓國瑜當選；大天后宮主委曾吉連更公開表態支持韓明年能登上大位。

今天上午韓國瑜到大天后宮時，受到許多韓粉熱情歡迎，包括國民黨南市主委謝龍介、前立委高思博、前市議長李全教、立委參選人蔡淑惠、童小芸、市議員洪玉鳳、許至椿等多名藍營政壇人士都到場陪同韓參拜。

曾吉連特地安排韓國瑜與謝龍介到媽祖神像面前近距離上香祭拜，對韓展現高規格對待。曾吉連表示很歡迎韓國瑜與韓粉到大天后宮參拜，他希望韓能帶領國家走向正確方向，在兩岸、外交、國際等都能讓國家興旺。雖然宗教是不能有色彩，每個人來廟裡都歡迎，但因為韓能苦民所苦，目標台灣安全、人民有錢，他很認同，自己是庶民，希望明年韓能高票當選成為庶民總統來帶領國家，不要讓台灣再沉淪下去。

韓國瑜說，台南祀典大天后宮是台灣最古早、有歷史性的媽祖廟，拜媽祖是用古禮，這是他第1次用古禮來拜媽祖，此外媽祖廟也是讓有情人終成眷屬的地方，可以推廣愛情產業鏈，大家拜媽祖也祈求能風調雨順、國泰民安，不過，近來台灣紛紛擾擾，他有感而發說風調雨順需靠老天爺庇佑；國泰民安則要靠大家，國家不泰、民不安，是自己做錯、怨不得老天爺，國家安全、人民安康要靠自己。

謝龍介認為，媽祖信眾遍佈，漁民也多信仰媽祖，但這2、3年我國漁權失去的問題，漁民都向他反應與東引、日本漁權之爭，有漁船卻無法捕撈，虧損慘重、眼淚往肚裡吞，期許媽祖庇佑及韓國瑜能庶民起義成功，讓中華民國正常化、兩岸能和平穩定發展。（12:55更新）

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