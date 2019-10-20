賴清德美國行》華府為小英輔選籲團結 批中國獨裁、惡霸

2019-10-20 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德赴美替總統蔡英文助選演講，華府小英後援會舉辦大型造勢活動，會中有來自全美，甚至加拿大的綠營支持者到場與會，賴清德向支持者表示，初選已經結束，相信這場選舉會非常競爭、非常激烈，民進黨只有團結才能贏得最後勝選，並呼籲台僑在2020年總統大選返鄉投票，支持蔡英文連任。

「華府小英後援會」舉辦「2020台灣要贏」蔡英文總統連任華府造勢大會餐會，總統蔡英文也特別錄製一段影片，希望大家再給她4年時間，賴清德除了在現場播放預錄影片，也以「團結台灣，台灣要贏」為主題發表演說，提出支持蔡英文總統的三大原因，包含相信她能帶領台灣堅定站在國際民主陣營、繼續加強台美關係，在經貿、國防等，創造雙方共同利益、拒絕中國的「一國兩制」，捍衛台灣主權。

賴清德也批評中國處處打壓台灣、分化台灣，並指阻擋台灣的最大阻礙就是中國，像是挖台灣邦交國，阻擋台灣參加世衛大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）等，以及用各種手段打擊台灣政府，甚至用假消息操縱，企圖分化台灣。他也舉香港的反送中事件、美國職籃NBA事件，批評中國是個順我者昌、逆我者亡的專制、獨裁、惡霸國家。

賴清德也指出，初選已經結束，現在是團結的時候，並強調台灣選的總統要能凝聚台灣共識，團結台灣對抗中共侵略，確保台灣民主，並呼籲僑胞支持蔡總統，希望讓每個人都能回台灣投票，贏得這場選舉。

《聯合報》報導提到，賴清德於會後受訪重申，此行目的是希望鄉親團結一致，能回台投票，除了讓蔡總統高票當選，也讓民進黨立委席次可過半。針對媒體追問是否願意擔任蔡英文的副手，賴清德則回應，「所有輔選的工作，我都會協助。這樣就好了。」

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