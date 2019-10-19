港女命案凶嫌「被投案」？律師懷疑陰謀「一人救全港府」

2019-10-19 23:51

〔記者吳政峰／台北報導〕港男陳同佳去年來台殺害潘姓女友，港方認為殺人行為地在台灣，香港法律無法處罰境外殺人，只能以他盜領潘的提款卡及偷相機、手機等行為，論竊盜、洗黑錢、贓物等四罪，刑滿後就自由了；但我國法務部則認為，陳同佳來台前就與潘女吵架，有預謀殺人的犯意，香港亦應具有管轄權，可以殺人罪偵辦續押。

法務部指出，司法管轄權可從犯罪行為地討論，雖然陳同佳來台殺人，表面上看來，可能因香港法令闕漏而無法偵辦，但若他在香港就擬制整個殺人計畫，也就是在港設計、策畫等預謀殺人步驟，港方還是有管轄權，且從目前證據看來，陳同佳來台之前就與潘女多所爭執，預謀殺人成分不低，港府可據此啟動實質調查。

法務部強調，去年6月港方警察透過情資交換，承認正在調查預謀殺人，顯見手中已有情資，而香港的「刑事司法管轄權條例」、「侵害人身罪條例」等法，亦有類似域外管轄規定，無違香港基本法，可見此案香港亦具管轄權。

一名熟知香港法令的檢察官表示，港府向來自視甚高，從不回應我方的司法互助請求，否則案發時就可仿照林克穎案，與台灣簽署個案引渡備忘錄，而今陳同佳將出獄，港府竟主動發布新聞稿，要把自己國民送到他國受審，姿態低到連法務部都質疑「已放棄司法主權」，耐人尋味。

他研判，港府已把本案定調為政治案件，試圖透過送陳同佳來台灣受審的行動，向港民展現當時修訂「送中條例」的目的，是真的想要制裁他，但我方也不是省油的燈，從港府劇變的態度觀察出其政治目的，回應非常謹慎。

一名法官則說，香港1993年就廢死，陳同佳已表明不想判死，理應留港或去其他國家，但特首林鄭月娥卻說他想來台灣投案，而台灣仍有死刑，為何他甘冒這個風險來台？背後是否有其他不能說的力量在驅動？值得深究。

曾任檢察官的律師翁偉倫表示，陳同佳就算在港被判殺人罪成立，較可能成立的應是預謀殺人，刑度與來台受審的殺人罪（最重死刑）相差甚遠，基於人類「趨吉避凶」天性，毫無理由來台受審；他認為，最有可能的是政治壓力迫使他出面扛下「送中條例」禍首，企圖「一人救全港府」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法