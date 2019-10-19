阿北母雞帶小雞 烏日六房媽起馬宴「輕熟女」暴動尖叫

2019-10-19 21:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日六房媽會與烏日區農會今天舉行媽祖遶境前的起馬宴，席開140桌，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天帶著4名立委參選人逐桌敬茶，經過「輕熟女桌」時尖叫聲連連。而台中市第二選區立委參選人顏寬恒、陳柏惟也都出席這項宗教盛會，積極搶票。

烏日六房媽將於26、27日遶境，今天在烏日區農會舉辦起馬宴，台灣民眾黨主席柯文哲帶著北市府顧問蔡壁如、市議員陳廷秀及台灣民眾黨台中市第3選區立委參選人張睿倉、第4選區參選人張渝江、第5選區參選人謝文卿、桃園第1選區參選人陳泓維等人參香。

柯文哲上台致詞，簡潔地說風調雨順，國泰民安，最重要是在場民眾健康，看到大家吃得高興，就不再多說，帶著4名立委參選人逐桌敬茶。

面對民眾瘋狂與他合照，柯文哲在受訪時說，他比較少來，民眾興奮是因為新鮮感。

至於為何帶4名參選人參加，柯文哲說，總是該做的還是要做，還是要把黨提名的人選推銷出去。

被問到走140桌會不會很累？柯文哲，不會啦，既然來了就認真做事，不要進來不到10分鐘，上去講一講，那個都都沒有效，逐桌敬酒才有誠意。

此外，國民黨立委參選人顏寬恒及泛綠支持立委參選陳柏惟也同時出席起馬宴，逐桌敬茶，不放棄任何一張選票。

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