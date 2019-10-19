「韓流」來台南 黃偉哲：我們没在怕

2019-10-19 20:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕選區重劃的台南第6選區立委參選人王定宇，今（19）日舉行東區服務處首波競選幹部及後援會授證大會，行政院副院長陳其邁、台南市長黃偉哲站台助講，對於韓國瑜今天到台南造勢，黃偉哲更是火力全開，批韓國瑜沒有政治誠信，對於韓流來，台南人沒在怕！

黃偉哲說，台南是民主聖地，誰要選總統都尊重，可是總統參選人不能講「白賊話」，不能把百姓的期待踩在地上，拋諸腦後，當選了就不理了！

對於韓國瑜今天台南造勢，黃偉哲說，「韓流來，我們沒在怕」，因為台南人有堅定樸實性格，腳踏實地、一步一腳印，不會被謊言欺騙。

行政院副院長陳其邁說，王定宇上次以15萬票全國最高票當選，具有全國指標，這次面臨的是「一中同表」挑戰（國民黨洪秀柱），台南民主聖地若被拿走2成選票支持度，實在很漏氣，他呼籲大家一定要全力挺王定宇，支持民進黨總統蔡英文連任，將他上次在高雄市長選舉輸的「補回來」，用選票告訴全台灣，台南是民主自由聖地。

王定宇表示，第6選區是一級選區， 「台灣意識」對抗「一中同表」，「台南在地發展」對抗「台北看天下」，預料國民黨陣營每週將會有韓國瑜、朱立倫、吳敦義、馬英九輪流來助選「轟炸」，他要呼籲支持者共同審慎樂觀應戰。

民進黨南市第1選立委參選人賴惠員也到場聲援，大台南選區「南北同框」，王定宇後援會名單也展現出郷親不分藍綠、支持地方永續發展決心，力挺「全國標竿選區」這1席。

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