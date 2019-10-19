雲林國際農機展 蔡英文張麗善蘇治芬難得同框

2019-10-19 19:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕總統蔡英文今天在立委蘇治芬陪同下參訪雲林國際農業機械展，雲林縣長張麗善也全程陪同，還一度與總統「咬耳根」；張麗善表示，陪同總統參觀農機展是盡地主之誼，並趁機向蔡總統爭取建設及經費，總統也立即交辦處理。

雲林農機展今天舉行開幕典禮，農機展由前縣長蘇治芬開辦，蔡總統今天到雲林，也前往農機展參觀，地主縣長張麗善也全程陪同，蔡英文、前縣長蘇治芬、現任縣長張麗善3人同框，又在大選前不到一百天，成為會場的一大亮點，也創造想像空間。

張麗善表示，總統到雲林縣，她要盡地之誼，這是基本禮貌，也可趁這個機會向總統提出建言。

張麗善說，雲林是農業大縣，面臨農業缺工，也希望招商引資，需要創業機會來留住人才。透過農機展，用機械取代人力，希望能褒忠農場成立農業機械園區；另中部科學園區二期計畫，其中的台糖用地也希望總統能協助；雲林需要工作機會，開發工業區，包括台西產業加值園區，也希望總統支持，另冷鏈物流規劃已到期末報告，希望農委會來支持；而總統非常有誠意，表示會立即交代張景森協助。

針對她與前縣長蘇治芬同框，張麗善表示，國際農機展是歷屆縣長共同打造的基礎，政府是延續的，不分彼此，站在農民的立場，同一陣線，只要是對農業大縣有幫助的事情，也能讓農民大開眼界，延續智慧農業，國際農機展雲縣府會繼續辦理，未來更加發揚光大。

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