彭文正「國際記者會」全場僅7人 陳芳明：拼貼式製造謠言

2019-10-19 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴彭文正與旅美學者林環牆18日晚上在英國倫敦薩伏伊飯店舉行記者會，質疑總統蔡英文博士學位，但被媒體爆料現場只有7人在場，外媒認為是跨國抹黑因此未出席。對此，政大教授、作家陳芳明表示，彭用拼貼方式製造謠言，散播蔡總統博士論文是假的。

陳芳明在臉書分享本報報導，他表示，昨天同時有兩個消息，構成最好的對照；一個是韓國瑜取消訪問美國之行，一個是彭文正在倫敦沒有記者來採訪。這是兩個草包的故事，說話好大聲，最後證明自己什麼都不是。「彭文正打蔡總統博士論文造假，現在證明他自己才是造假。韓國瑜揚言去美國拜訪，現在也取消這項壯舉」。

陳芳明認為，韓國瑜的晶晶體英文，彭文正的晶晶體造謠，前者用拼貼方式説英文，似乎很難上國際舞台，「後者用拼貼方式製造謠言，散播蔡總統博士論文是假的。韓國瑜與彭文正為我們證明一個事實，他們都不能欺騙世人，只能欺騙他們自己」。

陳芳明直言，弄假不成真，卻騙得自己團團轉，甚至還製造一群追隨者，「臉友千人，到場一人」，這是台灣的後現代現象，流行一下就消失無蹤。

彭文正昨在記者會中出示蔡英文博士學位證書照片、就學文件、論文登記資料，質疑「是否滿足倫敦政經學院的博士學位資格？」且「為什麼在2019年6月之前，這份論文失蹤也從未公開發表？」

而根據《ETtoday新聞雲》報導，彭、林舉行的記者會，英國大報如《BBC》、《衛報》均有受邀，但在事前了解狀況後，認為此為跨國抹黑，因此並未前往；還有當地台灣學生指出，記者會出席者包括彭文正與林環牆約7人，台下5人有2位是彭的助理，另外2位帶著中國腔的人士，以及一名台灣記者。

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