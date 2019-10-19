網友哭哭！直呼李建昌兒子帥氣 港湖女神：想當他媳婦

2019-10-19 17:09

〔記者楊心慧／台北報導〕被封為「港湖女神」的民進黨立委參選人、台北市議員高嘉瑜今天下午在西湖里民活動中心舉辦座談會，不少支持者參加，議員李建昌提早到現場準備，並擔任主持人，讓高嘉瑜非常感謝，她也在現場開玩笑說，李建昌是很照顧她的議員，他的兒子很帥氣，她很想做他媳婦！逗得現場支持者哈哈大笑。

總統府國策顧問黃承國、民進黨台北市競選總部總幹事陳正德、議員李建昌、民進黨組織部主任李慶鋒等人到場，向支持者拜託支持高嘉瑜，強調高嘉瑜是優秀的民意代表，過去深耕南港、內湖區，希望大家能夠給高嘉瑜機會。李建昌表示，總統蔡英文也認為高嘉瑜是非常有機會當選的立委參選人，希望大家支持高嘉瑜。

高嘉瑜說，很感謝李建昌，他很早就到現場，準備當今天的主持人，在李建昌是港湖區很照顧她的議員，「他的兒子和我一樣都是年輕人，我很想做他媳婦，他兒子又很帥氣，如果可以做他媳婦就很好」。

高嘉瑜笑說：「這次選舉被提名的過程充滿艱辛坎坷，民進黨是不得不提名我，不提名我也不行，雖然大家心裡唉唷唉唷，認為這個提名可以嗎？但真的要拚這席還是要讓嘉瑜試看看，建昌大哥也說，這次有史以來港湖區最有機會的就是這次。」

高嘉瑜強調，她在民進黨內沒派系，感謝這次民進黨願意栽培她、給她機會，雖然過程中有很多不同意見，但大家都希望這席可以贏，若她可以進入國會，一定會好好表現，和小英總統要錢做建設。

高嘉瑜表示，港湖區過去都是藍大於綠，選舉相當艱困，但艱困選區不代表永遠都艱困，現在大家也會願意給認真努力的人機會，希望大家選人不選黨，盼能爭取中間選民的選票，有信心作立委可以做得更好，做中央和地方的橋梁。

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