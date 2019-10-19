網友哭哭！直呼李建昌兒子帥氣 港湖女神：想當他媳婦
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被封為「港湖女神」的民進黨立委參選人、台北市議員高嘉瑜今天下午在西湖里民活動中心舉辦座談會今天下午在西湖里民活動中心舉辦座談會。（記者楊心慧攝）

被封為「港湖女神」的民進黨立委參選人、台北市議員高嘉瑜今天下午在西湖里民活動中心舉辦座談會今天下午在西湖里民活動中心舉辦座談會。（記者楊心慧攝）

2019-10-19 17:09

〔記者楊心慧／台北報導〕被封為「港湖女神」的民進黨立委參選人、台北市議員高嘉瑜今天下午在西湖里民活動中心舉辦座談會，不少支持者參加，議員李建昌提早到現場準備，並擔任主持人，讓高嘉瑜非常感謝，她也在現場開玩笑說，李建昌是很照顧她的議員，他的兒子很帥氣，她很想做他媳婦！逗得現場支持者哈哈大笑。

總統府國策顧問黃承國、民進黨台北市競選總部總幹事陳正德、議員李建昌、民進黨組織部主任李慶鋒等人到場，向支持者拜託支持高嘉瑜，強調高嘉瑜是優秀的民意代表，過去深耕南港、內湖區，希望大家能夠給高嘉瑜機會。李建昌表示，總統蔡英文也認為高嘉瑜是非常有機會當選的立委參選人，希望大家支持高嘉瑜。

高嘉瑜說，很感謝李建昌，他很早就到現場，準備當今天的主持人，在李建昌是港湖區很照顧她的議員，「他的兒子和我一樣都是年輕人，我很想做他媳婦，他兒子又很帥氣，如果可以做他媳婦就很好」。

高嘉瑜笑說：「這次選舉被提名的過程充滿艱辛坎坷，民進黨是不得不提名我，不提名我也不行，雖然大家心裡唉唷唉唷，認為這個提名可以嗎？但真的要拚這席還是要讓嘉瑜試看看，建昌大哥也說，這次有史以來港湖區最有機會的就是這次。」

高嘉瑜強調，她在民進黨內沒派系，感謝這次民進黨願意栽培她、給她機會，雖然過程中有很多不同意見，但大家都希望這席可以贏，若她可以進入國會，一定會好好表現，和小英總統要錢做建設。

高嘉瑜表示，港湖區過去都是藍大於綠，選舉相當艱困，但艱困選區不代表永遠都艱困，現在大家也會願意給認真努力的人機會，希望大家選人不選黨，盼能爭取中間選民的選票，有信心作立委可以做得更好，做中央和地方的橋梁。

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