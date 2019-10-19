韓國瑜放美國鴿子？ 范世平：「題目」答不出來更扣分

2019-10-19 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天特地銷假上班，接待美國在台協會（AIT）主席莫健，下午受訪時宣布，確定取消訪美行程，原因是選舉行程太滿，時間壓力大。對此，台師大政研所教授范世平表示，韓國瑜之前說訪美是美國邀請的，他也表達高度意願，「現在忽然不去，那不是放美國鴿子嗎？」

范世平在臉書表示，馬英九執政時期的國安會秘書長蘇起，是韓國瑜的碩士論文指導教授，也是韓在外交兩岸政策的國政顧問。媒體報導，蘇起擔心韓國瑜原本規劃11月的訪美行，在韓沒有準備充分的情況下，訪美反而會失分，倒不如顧好國內的選舉。

范世平分析，蘇起是哥倫比亞大學政治學博士，知道韓國瑜在選前訪美的重要性，除了韓在4月訪美時被美方認為態度模糊，而必需一雪前恥外；￼韓的政策是「台灣安全，國民有錢」，美國是台灣最重要的安全夥伴，賣台灣武器，韓不訪美如何能帶來「安全感」以對抗「亡國感」？台灣又是美國第10大貿易夥伴，最近芭樂又要賣給美國，韓要如何「國民有錢」？

范世平也提到，「韓國瑜之前說訪美是美國邀請的，他也表達高度意願，現在忽然不去，那不是放美國鴿子嗎？還是他訪美見到的層級，不如蔡英文2015年也是總統候選人時的訪美？」

針對韓國瑜自稱是行程過滿無法空出時間訪美，但國民黨立委許毓仁卻透露，韓國瑜不訪美是因無法回答美國的「5道考題」一事，《三立新聞網》報導，范世平受訪時認為，韓國瑜應該真的很想去美國，但發現自己無法回答美方的問題，「如果沒辦法回答，他去可能更扣分」。

范世平也提到，韓國瑜的立場，或是韓國瑜幕僚的立場，跟現在美國總統川普的立場也是不一樣，質疑韓國瑜從兩岸到台美關係通通都跟美國相反。

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