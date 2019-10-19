美國務院發文讚「台灣是可靠夥伴」 外交部回應了！

2019-10-19 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院西半球事務局代理助卿科扎克（Michael Kozak）透過推特，公布我駐美代表高碩泰與國務院、國安會官員開會的照片，並讚台灣是可靠的合作夥伴。對此，外交部回應，誠摯感謝美國國務院安排這次與我方及西半球友邦首長會晤，並公開表達對台灣的支持。

科扎克17日在推特上發布2張照片顯示，高碩泰與美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）、西半球事務局首席副助卿Julie Chung等美方官員開會。科扎克讚許，很高興在西半球與台灣的朋友見面，台灣是可靠的合作夥伴，提供符合國際標準的高品質基礎設施建設，尊重勞工權利並且保護環境。

綜合媒體報導，對此，外交部發言人歐江安表示，外交部誠摯感謝美國國務院安排這次與我方及西半球友邦首長會晤，並公開表達對台灣的支持。

歐江安也強調，台灣將繼續與美國等理念相近國家加強友好的夥伴關係，深化參與國際事務，並全力捍衛國家主權與尊嚴，確保我國人民繼續享有民主、自由的生活方式。

另外，我駐美代表處也在今天推文指出，台灣期待與美國及所有的外交夥伴合作，進一步促進貿易和投資，實現可持續的經濟成長，非常感激科扎克為西半球的朋友台灣組織了這場會議。

相關連結：

Pleased to meet with friends of Taiwan in the Western Hemisphere. We stand w/ #Taiwan-a reliable partner that delivers high-quality infrastructure development that meets international standards, respects labor rights, & protects the environment. pic.twitter.com/a95E2bz7qw — Michael G. Kozak （@WHAAsstSecty） October 17, 2019

We look forward to partnering with the #US & all our diplomatic partners to further trade & investment for more #sustainable economic growth. We’re grateful for @WHAAsstSecty for organizing this event for friends of #Taiwan in the Western Hemisphere. pic.twitter.com/owzka7aY80 — Taiwan in the US （@TECRO_USA） October 18, 2019

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