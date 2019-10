FAPA分會長提7疑點：合理懷疑彭文正國際記者會不存在

2019-10-19 17:08

〔即時新聞/綜合報導〕名嘴彭文正與旅美學者林環牆昨(18)日在英國召開記者會,對總統蔡英文的倫敦政經學院(LSE)博士學位問題再提出懷疑。對此,民進黨美西黨部發言人、台灣人公共事務會(FAPA)洛杉磯分會長吳兆峯指出,他主辦、參與過好幾十場大大小小的記者會,他並提出7大疑點表示,「我合理的懷疑彭文正這場國際記者會並不存在」。

吳兆峯今日在臉書發文指出,第一疑點為,影片從頭到尾無記者會全貌,僅能從「政經關不了」看到,現在攝影機拉近、放遠焦距非常方便,稍微動一下就可讓大家看看記者會「盛況」,但完全沒有。

第二疑點,這個記者會沒有任何的外交新聞與媒體報導,他質疑「終效果是一個沒有媒體有興趣參加的失敗記者會,還是一個假借開記者會之名但其實和林副教授一起去倫敦旅遊的幌子」?

第三疑點,記者會放了一個小時的幻燈片,上面除了大字寫著「Who are we?Why are we here?」包括「記者會」、「LSE」甚至「論文」都沒有提到,完全沒描述這場記者會要講什麼,「任何會英文的人看到這都不會知道是記者會,還以為是兩個英國不知道的博士來這裡發表什麼言論」。

第四疑點,禮貌上,記者會的主辦方回答這些預先發問的問題前應該先指名哪家媒體跟記者發問的,但是完全沒有。明顯是事先寫好的問題,而且為了怕真的被告,所以不敢謊稱是哪些媒體問的問題。

第五疑點,這麼重要的國際記者會,結果一個半小時後只有一個看不到露臉的人發問,也不自報媒體名稱,「跟我所經歷過的國際記者會相差太大!難道是全世界的記者會跟彭文正所舉辦的記者會模式不一樣」?

第六疑點,現場目擊者指出,出席者包括彭文正與林環牆約7人,台下5人有兩位是彭的助理,另外兩位帶著中國口音的人士,加上一位台灣的記者。「彭文正應公開與會人士名單,讓大家了解有多少英媒參加」。

第七疑點,根據該場「記者會」現場的規定禁止錄音錄影。吳兆峯質疑,「這不是很好笑嗎?一個記者會請專業新聞人士卻不能錄音錄影,這是什麼樣的記者會?大家純粹靠記憶然後回家再像政經關不了節目一樣憑空想像各種詮釋?」他諷刺,這樣的記者會根本不像記者會,比較像是去訪問某恐怖組織或黑社會老大,那個嚴格上來說只是個私下專訪。

最後,吳兆峯表示,他合理懷疑這場記者會可能有做了一個樣子,好像有這回事,但實際上這個國際記者會並不存在。他痛批,台灣假新聞和不良媒體太多,每天拿似是而非的垃圾資訊誤導台灣人民,讓不少台灣正派專業的媒體和記者蒙羞。他指出,並不是要鎖定彭文正這個人,但希望「政經」公開記者會的真相讓大眾公評,「台灣人民有知的權力,也應該可以質疑第四權濫權疑慮」。

