韓國瑜說台灣人過得很窩囊 綠營回嗆：只有韓及韓粉覺得窩囊

2019-10-19 16:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今（19）日到台南造勢，有民眾發現造勢會場水萍塭公園竟有膠帶纏繞樹木懸掛旗幟亂象，加上韓國瑜上午造勢場合說「台灣人過得很窩囊」等語，引發民眾議論，台南市議會民進黨團總召林宜瑾直說台灣很好，並回嗆「只有韓國瑜及韓粉才會覺得窩囊」。

南市議會民進黨團與小英台南競選總部今天對韓造勢活動，啓動「反詐騙列車」，由高雄市議員康裕成率領的「高雄韓流痛苦經驗團」，包括高雄市議員簡煥宗、何權峰、邱俊憲以在地經驗控訴市長韓國瑜「落跑」，政策詐騙，民眾能選他當總統嗎？

他們指出，韓國瑜說不要賣土地，結果上任後賤賣土地，標售價格比前市長陳菊任內還低；說要照顧青年開出青年創業基金100億支票，市府自籌30億却只編列3億，其餘籌募70億只募到2千多萬元；韓國瑜每到一個地方就喊口號，批評地方發展，然後說要拯救，這怎麼是他口中說的愛與包容，根本就是製造仇恨與歧視，騙取選票。他們呼籲，高雄的沈痛經驗，不能重蹈覆轍！

台南市議會民進黨團總召林宜瑾說，這幾年來，台灣變得愈來愈好，在主權方面，台灣人看清楚國民黨的「九二共識」，就是習近平的「一中原則、一國兩制」，包含洪秀柱不斷強調「一中同表」、「兩岸未來就是要統一」，導致目前，除了藍營鐵票以外，所有台灣人普遍唾棄吃裡扒外的國民黨。也就是因為這樣，才讓國民黨的韓國瑜和韓粉「覺得很窩囊」。

林宜瑾指出，在「全球經濟論壇」最新評比中，台灣與德國、美國和瑞士並列第一名，蔡英文政府改善國軍設備、推動國艦國機國造，多元角度重振國軍士氣，包含今天早上台南空軍基地開放國人參觀，吸引數萬國人共襄盛舉，認識精良國軍。

林宜瑾說，可是韓國瑜正好反其道而行，說國軍是「太監穿西裝」，貶抑國軍、讓軍人沒尊嚴，讓韓粉相信國軍沒有戰力、相信面對中共就是要屈服，這就是韓國瑜的目的，像這種人，才是真正的窩囊！而且韓國瑜逃避高雄市政監督，「請韓假」落跑選總統，這種騙完選票就走人的不負責任行徑，才是窩囊！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法