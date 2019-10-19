謠言終結站》網傳將砍郵電事業退休金 林佳龍：不會調整請放心

2019-10-19 16:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕近期網路出現年金改革傳下一波將砍郵電事業退休金傳聞，交通部今出面澄清表示，相關事業基層退休員工的退休金本來就偏低，甚至未達年改的樓地板，日前在行政院開會研商時，已明確表達反對立場，以照顧基層員工；交通部長林佳龍也已向行政院溝通，確認依交通部意見，不調整郵電人員的退休所得替代率。

依照「交通部郵電事業人員退休撫卹條例」，郵電事業包含中華郵政公司現職及已退休人員約2萬2198人、中華電信與陽明海運公司等民營化前已退休人員約1萬6204人等，合計約3萬8千餘人；近日網路通訊軟體群組傳出，政府下一波年改，將砍向郵電事業。

日前行政院召開年金制度相關會議，部份與會代表提出個別意見，建議檢討郵電事業人員的年金制度，但未達共識；且代表交通部與會的政務次長王國材，會中明確表達反對立場，指出因郵電人員長年以來退休金本來就偏低，甚至未達年改的樓地板，再減下去，基層退休員工生活恐將更形困頓。

交通部表示，行政院該會議僅止於初步研議階段，並未對此案作成決議，且交通部已在會中明確表達反對，以保障郵電事業在職及退休員工的權益；交通部另將持續推動相關政策，落實對所屬事業基層員工同仁的照顧。依據交通部報行政院有關郵電退休的方案，所得替代率並未調整，林佳龍上週更為此向行政院報告及溝通，並獲得依交通部所提意見共識，郵電事業的員工可以放心。

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