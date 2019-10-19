台僑稱非蔡賴配不投 賴清德抵華府輔選

2019-10-19 15:26

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選過後，競選連任的蔡英文總統是否與其黨內競爭對手、前行政院長賴清德搭檔參選總統受到矚目，賴清德正在美國替蔡英文輔選，目前已抵達美國華府，一位曾旅居美國洛杉磯的二二八受難者家屬今天透露，不少海外台灣鄉親挺頼清德，屬意賴當蔡英文的副手，更表明非蔡賴配不投。

不少海外台灣鄉親對蔡賴配有高度期待，這位人士表示，已有美國台灣鄉親表明，明年正副總統大選，要挺蔡賴配，若不是蔡賴配，就不會支持民進黨，甚至不會返台投票。

賴清德在美國華府時間18日抵達當地，預計停留一天半時間。據了解，賴清德華府之行將不會拜會美方政要與華府智庫，這次到華府的目的在為總統蔡英文拉票，並與反對蔡總統連任的綠營支持者溝通。

儘管有美方人士與智庫希望趁此機會與賴清德會晤，不過，賴清德方面希望此次訪美行程能簡單化，全面放在為民進黨明年大選拉票，因此謝絕各方邀請，1天半行程全部以與此間台僑會晤為主。

賴清德預定華府時間19日中午出席在華府舉行超過350人參加的大規模造勢活動，除發表專題演說外，此行也安排多次私下聚會，與在民進黨初選時支持他，反對蔡總統競選連任的綠營支持者溝通，盼大家能為大局著想，捐棄成見，繼續支持民進黨與蔡總統。

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