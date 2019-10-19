辣台妹、輝熊爸合擊！竹市蔡英文、鄭宏輝公車廣告吸睛

2019-10-19 14:55

［記者洪美秀／新竹報導］辣台妹、輝熊爸合擊！2020台灣要贏！新竹市立委參選人鄭宏輝與總統蔡英文的公車合體競選廣告已在新竹市區趴趴走了。眼尖的民眾已發現馬路上出現搶眼的綠底競選公車廣告，主打鄭宏輝與蔡英文合體出擊，不僅視覺性強，更主打「2020台灣要贏」，讓人過目不忘。

新竹市立委參選人鄭宏輝說，日前總統蔡英文來新竹市，就點名新竹市一定要贏，不僅立委要與市長林智堅組「會做事新竹隊」，總統選舉更要雙贏，而他與總統蔡英文的合體公車廣告上路，也象徵選戰已開跑，台灣要贏就要鄭宏輝、蔡英文雙贏。

鄭宏輝競選總部表示，這次與總統蔡英文的合體公車廣告，主視覺以螢光綠為底，象徵民進黨的「綠色」主打色系，鄭宏輝以輕鬆年輕化的服裝展現氣勢，搭配總統蔡英文強有力的勝選手勢，強調總統與立委雙贏。

很多民眾看到最新的公車廣告都說：「辣台妹與輝熊爸的氣場太強了！」「一看到公車照片、有震撼到！」「辣台妹與輝熊爸合體超猛的」，還有人說：「這兩個人的氣場太強，讓人開車騎車眼睛都離不開」。

鄭宏輝競選總部強調，鄭宏輝與蔡英文的合體公車廣告已在新竹市區趴趴走，歡迎市民朋友一起來尋找「辣台妹與輝熊爸」合體照，跟著強大的氣場往前行，讓明年總統與立委選舉雙贏。

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