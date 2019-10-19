六房媽祖遶境今晚起馬宴 柯文哲將率4立委選將出席

2019-10-19 14:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日六房媽祖一年一度的遶境活動將展開，今年首度與烏日農會的百年慶合作，除安排六房媽祖在烏日農會安營，今天晚上更舉行起馬宴，台北市長柯文哲將率4位立委參選人出席，而六房媽將在26日、27日展開遶境，六房媽會正邀請蔡英文及韓國瑜參加，若兩人同意，將充滿濃濃政治味。

烏日六房媽會每年會在農曆的9、10月舉行烏日、大肚18里的遶境，今年適逢烏日農會百週年慶，便將活動相結合，在遶境同時，舉行烏日農會的百週年慶，除了農特產品的展售、還有百年歷史記憶及當代農事、家政、四健的成果展。

六房媽祖已於17日安營在在烏日農會前廣場，今天晚上則舉行起馬宴，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲還帶著4位立委參選人及顧問蔡壁如一同出席。

跟柯文哲一同出席有台灣民眾黨台中市第3選區立委參選人張睿倉、第4選區參選人張渝江、第5選區參選人謝文卿、桃園第1選區參選人陳泓維等人參香。

烏日區農會總幹事楊義榮說，烏日區農會為慶祝百年慶，在年初就舉辦一系列活動，包括今年1月舉辦拔蘿蔔活動，端午節慶祝活動，更首度與與台中市六房媽會合作，舉辦六房媽祖觀光文化節，「萬人迎媽祖‧歡喜逗陣行」。

六房媽會總幹事黃義村說明，台中市六房媽祖每年都會遶境烏日、大肚區18里2天，今年減到5里，柯文哲日前到雲林參拜六房媽，得知台中六房媽起馬宴今晚登場，便於今晚出席，六房媽會歡迎任何人參與盛會。

六房媽祖將於26日開始遶境，27日則在烏日國小停留2小時，讓民眾鑽轎底，已邀請蔡英文與韓國瑜出席，但還未獲同意，若兩人都答應，熱鬧可期。

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