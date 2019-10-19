林洲民、翟本喬傳列時力不分區 柯：林洲民水準還可以啦

2019-10-19 13:24

〔記者陳璟民／台北報導〕時代力量黨不分區立委名單傳出將有台北市「柯市府」前都市發展局長林洲民、市政顧問翟本喬，對於台灣民眾黨曾找林被拒，卻可能去時力一事，市長、民眾黨主席柯文哲今早受訪表示，他們也是適合的人選，沒有什麼不對，林的部分，我們有問過他，但是他不要，每個人有其選擇，「我們找過他，表示他的水準還可以啦。」

柯文哲今早陪同民眾黨提名台北市第三選區立委參選人何景榮到松江市場拜票，行前接受媒體聯訪作以上表示，柯還被詢及是否林洲民不滿台北文化體育園區開發案（大巨蛋案），日前於市府都市設計審議委員會強渡關山所以去時力？柯稱，不曉得，不能替林回答。

媒體又問，台北市三選區選將有國民黨立委蔣萬安、民進黨參選人吳怡農，吳日前打出他是比蔣更好的男人，民眾黨在此區會用什麼吸引人的口號？柯文哲表示，台灣是移民社會，就是推新移民第二代，需要一個完全沒有背景的，憑著勇氣來衝衝看。

媒體追問，民眾黨明天將公布的區域立委名單，有不少是富二代、政二代，怎樣跟選民確保披民眾黨戰袍有品質保證？柯回應，民眾黨有一定的審核機制，重點不是政二代、富二代，重點是機會平等、有努力上來，他轉頭指身旁的何景榮「是負二代，負債的負」。

至於鴻海集團創辦人郭台銘陣營人士，指郭台銘不會列入民眾黨不分區立委名單，其子郭守正會不會是民眾黨考量的人選？柯說，不曉得，無法替他們回答，不過，郭台銘現在無黨一身輕，現階段他應該不會有什麼動作；柯還說，見過郭守正幾次，他還滿沉默的，看來從政不會是他的選項，因為他對政治不是很喜歡。

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