解決大巨蛋、雙子星案為選前拚政績？柯文哲回應了

2019-10-19 12:49

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市「柯市府」本週內通過台北文化體育園區開發案（大巨蛋案）都市設計審議、決定台北車站特定專用區C1／D1土地開發案（雙子星案）由次優申請人藍天宏匯團隊遞補議約推動，外界解讀市長、台灣民眾黨主席柯文哲在明年總統及立委大選前拚政績、掃除選舉路障，柯回應，不管有沒有選前，可以解決就在合法合理原則下儘速執行。

柯文哲今早陪同民眾黨提名台北市第三選區立委參選人何景榮到松江市場拜票前受訪，媒體詢及雙子星案由藍天宏匯團隊遞補，外界解讀是否在選前把棘手大案處理掉？柯表示，本來是南海馬頓團隊得標，去年12月就決標，結果被經濟部投資審議委員會審了5個多月，又走法律訴訟，他現在態度是不管民進黨政府怎麼搞，市府就照標準作業程序走，第一順位不行，就第二順位上來，希望不要再卡了。

媒體追問，市府跟藍天宏匯（議約）會在大選前搞定？柯說，雙子星每個月有20億元營業額，國家重大建設不要拖，如果說今天還沒規劃好就算了，可是雙子星在2014年已經因為招標，然後變弊案，後來判刑，他花了2年多時間搞定一、二審，咬緊牙關，公開透明，好不容易搞定，招標過程也沒有人抱怨。

柯還說，他覺得這次案例會嚇跑更多國際廠商，之前也有日、美的廠商來問雙子星案，後來都沒有來投標，他問為什麼這樣？他們說台灣的政治風險太高了，外國人搞不清楚台灣的政壇氛圍，所以沒人敢投標，結果只有兩家投標，他完全莫名其妙就陣亡一家，現在照SOP走，希望儘快落幕。

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