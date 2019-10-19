韓國瑜全國競總11月9日開張 三巨頭人選浮現

2019-10-19 11:35

〔記者施曉光／台北報導〕總統大選剩下不到90天，國民黨總統參選人韓國瑜設在高雄市的全國競選總部規劃於11月9日正式開張，目前競選組織架構的3大巨頭人選也已浮現，據黨內人士指出，全國競選總部主委、全國後援總會長、全國顧問團總團長規劃分別由前黨主席連戰、前黨主席吳伯雄以及前副主席林豐正擔任，其中林豐正已經確定，連戰、吳伯雄最近會由韓國瑜親訪提出邀請，結果如何近日可望確認。

黨內人士透露，擔任韓國瑜競選總幹事的國民黨副主席兼秘書長曾永權，日前已先銜命到連戰辦公室進行拜會，這位人士並強調，基本上3大巨頭職務名譽性質較高，未來如果連戰確定掛名競選總部主委，應該不會親自下來操盤，選戰實際操作的人就是總幹事曾永權。

至於先前說過可以考慮擔任榮譽主委的國民黨主席吳敦義，也就可能不會掛名。黨內人士分析，畢竟連戰輩分高於吳敦義，如果連戰擔任競選總部主委，吳敦義也就不太可能再掛名象徵性地位更高的榮譽主委頭銜。

至於韓國瑜在22個直轄市、縣市與藍軍立委參選人的聯合競選總部，也將陸續成立。黨內人士透露，先前始終沒有鬆口接任地方聯合競選總部主任委員的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，未來都會掛名，這些新科地方首長都是考量目前議會仍在總質詢期間，未來議會結束總質詢後，都會全力投入輔選。

為求黨部系統與韓國瑜競選總部步調一致，曾永權固定每週二在台北黨中央召開「競選總部幹部會議」，平常都在高雄市的韓總部重要幹部北上與中央黨部各部門主管、國政顧問團、智庫以及立法院黨團幹部一起開會。

同時，隨著選戰增溫，人力需求增加，韓國瑜總部最近也向黨中央提出人力借調需求，要求黨中央行管會、文傳會、組發會等部門人力支援競選總部直到明年1月11日投票結束，其中人力原本就已不足的文傳會，由於平常排休假就很困難，長期借調會有運作困難，因此只能勉強以輪調支援的方式因應。

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