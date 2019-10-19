空軍台南基地今開放焦點 IDF掛「萬劍彈」亮相

2019-10-19 08:26

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍台南基地營區今天開放民眾參觀，除了有各型戰機的飛行表演炫技之外，地面上陳展的裝備也很有看頭，其中，由中科院研製服役的萬劍彈掛載在國造IDF戰機上，這型具有強大摧毀能力丶制敵於境外的武器裝備，民眾可得把握難得的機會近距離觀看。

經過多次預演之後，空軍台南基地今天正式營區開放參觀，包括IDF、幻象2000、F-16三型主力戰機將有飛行性能展示、名聞國際的雷虎小組有精湛的特技操演，在地面陳展部分，包括三型主力戰機、P-3C反潛機、E-2K型空中預警機、C-130H型運輸機，以及陸軍的AH-1W、OH-58D型直升機、空軍防空砲兵部隊裝備、陸軍雷霆2000多管火箭等多種武器裝備，讓參與的民眾與嘉賓大飽眼福。

軍方官員指出，萬劍彈是由中科院自行研製而成，目前已有相當數量服役中，由於目前是小批量生產，每枚成本高達近億元，未來在進入後續量產階段後，單位成本就可大幅調降。

萬劍彈性能與美國AGM-154聯合距外武器相當，射程達200公里，由IDF戰機掛載，在台海上空即可壓制中國東南沿海內陸目標，包括機場丶重要軍事據點等等，萬劍彈發射後會射出數量龐大的子彈頭，以萬劍齊發之勢，對目標區產生大面積的破壞。

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