曾一起參加藍營總統初選！苦苓預測他將是韓國瑜副手

2019-10-19 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜已請假跑選舉行程，近期外界均在猜測他2020年總統大選的副手人選究竟是誰，作家苦苓18日在政論節目中批評韓國瑜的親中態度，同時預測，1名與韓共同參加黨內初選的人士將與韓搭檔出選。

苦苓在《三立新聞台》政論節目「新台灣加油」表示，「其實大家說韓國瑜對中國的事情都不表態，這是誤會了，因為有時候是沒辦法表態的，譬如說他當初進中聯辦的時候，中國的媒體說：『韓國瑜是一國兩制實施成功的見證者』，你要叫他怎麼表態呢？」

苦苓指出，韓國瑜在今年國慶時呼籲中國政治改革「建立自由民主體制」，此舉完全無視中方領導人習近平推動任期終身制的獨裁行徑，也忽略中國對新疆、香港的迫害，「你為什麼不呼籲中國的船艦不要來騷擾台灣？為什麼不呼籲全世界的企業不要硬加上中國台灣？為什麼不呼籲中國不要阻止我們參加世界上的各種組織？」

苦苓預測，韓國瑜這樣的人竟然能被呼應，「周錫瑋說我要統一中國，我要用愛與和平讓中國變成一個民主國家，你看這兄弟兩個多麼的麻吉」，簡直是「反智二人組」，苦苓認為，周錫瑋說出以當韓小弟為榮這種話，「除了這樣的人，會有誰願意跟著這個終將走向敗亡的韓國瑜」，他斷言「他最適合韓國瑜」。

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